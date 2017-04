Você está: Notícias

Audiência

AXN é o canal mais assistido pelas mulheres em 2017

Vcfaz - Ontem, 17:24







Conhecido por oferecer os melhores títulos de ação e investigação, o canal AXN fecha o 1º trimestre de 2017 no topo. O canal registrou, nos três primeiros meses do ano, índice de crescimento de 25% versus mesmo período do ano anterior. O AXN segue também na liderança no Tempo Médio de Permanência do Telespectador, consolidando-se como a emissora da TV paga que mantém por mais tempo o público sintonizado em sua programação, com média de 45 minutos.



Os grandes títulos da televisão mundial continuam a conquistar cada vez mais a audiência, com destaque para o público feminino. Prova disso é que o AXN alcançou a liderança geral entre as mulheres adultas (18+), se tornando o canal mais assistido por elas na Pay-TV. Além disso, o canal obteve a 3ª colocação em ambos os sexos AB 18+. Em 2016, o canal já havia encerrado o ano no Top 10 em 45 targets, incluindo a 7ª posição em Total Indivíduos, registrando o segundo maior crescimento entre as 10 maiores audiências da TV paga.



E o sucesso do canal não para por aí. Cinco das dez temporadas inéditas mais assistidas da Pay-TV em 2016 são do AXN. Entre elas, Hawaii Five-O se destaca em 2ª lugar, seguida por Criminal Minds: Beyond Borders, Criminal Minds, NCIS e Castle. Já no início deste ano, com o retorno dos episódios inéditos das novas temporadas, a série Criminal Minds obteve o 1º lugar em 28 targets, seguida por NCIS, que liderou em 15 targets e Hawaii Five-O líder em 11 targets.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).