Você está: Notícias

Séries

AMC renova "Into The Badlands" para terceira temporada

Vcfaz - Ontem, 17:37







O canal de televisão por assinatura AMC renovou o drama de artes marciais “ Into the Badlands ” para uma terceira temporada expandida, de 16 episódios, que vai ao ar em 2018. Os capítulos inéditos estreiam com exclusividade no AMC Global em mais de 125 países. A segunda temporada está atualmente sendo exibida pelo AMC no Brasil aos domingos, às 23h.



O vice-presidente executivo de programação e operações do AMC Global e da SundanceTV Global, Harold Gronenthal, comentou: “‘ Into the Badlands’ cativou o público em todo o mundo e estamos felizes em levarmos uma terceira temporada à nossa base internacional de fãs. Esse drama extraordinariamente único e pleno de ação se encaixa perfeitamente na nossa linha de séries originais da AMC Global, enquanto continuamos a expandir a nossa área de distribuição e a apoiar os nossos parceiros de TV paga em todo o mundo ”.



“‘ Into the Badlands’é diferente de tudo que existe na televisão, uma obra em alta voltagem que atrai milhões de fãs apaixonados e dedicados ”, disse o presidente de AMC, SundanceTV e AMC Studios, Charlie Collier. “ Graças aos criadores da série e showrunners Al Gough e Miles Millar, ao nosso excelente elenco liderado por Daniel Wu, o incrível time de artes marciais, encabeçado por Master Dee Dee, aos diretores de luta Stephen Fung e Andy Cheng e a todos que conduzem os fãs por essa intricada jornada ”, completou.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 1 comentário(s).