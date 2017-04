Você está: Notícias

NET, Claro, Vivo e Oi terão novelas do canal Viva em serviço de vídeo sob demanda

A partir desta semana, as novelas que estão no ar no canal Viva também poderão ser assistidas pelos serviços de vídeo sob demanda das operadoras NET , Claro , Vivo e Oi . Os capítulos de “ A Gata Comeu ”, “ Torre de Babel ”, “ Pai Herói ” e “ Malhação ” serão disponibilizados sempre no dia seguinte à sua exibição no canal e ficarão arquivados nas plataformas durante sete dias. Dessa forma, é possível acompanhar as tramas quando e onde quiser.



E tem mais novidades, as estreias das próximas novelas do canal, " Tieta " (1º de maio), “ Por Amor ” (8 de maio) e “ Fera Radical ” (5 de junho), também poderão ser assistidas nas plataformas VOD.



O conteúdo do VIVA também pode ser assistido no VIVA Play . Além disso, o canal é transmitido em tempo real pela plataforma. O acesso é oferecido sem custo adicional aos clientes das operadoras de TV por assinatura parceiras. Para assistir ao canal pela internet, os usuários do VIVA Play podem acessar pelo site (em computadores) ou através dos aplicativos para tablets e smartphones - iPads, iPhones e dispositivos Android. A autenticação é feita com o nome de usuário e senha cadastrados junto à operadora de TV por assinatura do telespectador.





