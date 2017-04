Você está: Notícias

Literatura

Trilha de Letras estreia na TV Brasil nesta quinta

Sob o comando do escritor Raphael Montes , o programa de entrevistas Trilha de Letras é a mais nova atração da TV Brasil . No talk show semanal, Raphael bate-papo sobre literatura com autores e editores convidados. A entrevista de estreia vai ao ar nesta quinta, dia 27 de abril, às 21h30, com músico e escritor Tony Bellotto .



" A proposta do programa é conversar sobre literatura de maneira informal, agradável e divertida, contando histórias diferentes, curiosas e engraçadas. É mostrar que a literatura é acessível ", afirma Raphael Montes, que é autor de três romances policiais. " Acho que existe essa ideia que a literatura é algo superior. E não é. Ela deve entrar na casa das pessoas como o cinema, as séries de televisão e a novela ", explica.



Além de Tony Bellotto, Raphael Montes já gravou entrevistas com outros escritores como Arthur Dapieve, Heloísa Buarque de Holanda, Sérgio Rodrigues, Simone Campos, Marcelo Moutinho, Viviane Mosé, Elisa Lucinda, Marcelino Freire e Xico Sá.



No programa de estreia, Raphael e Tony Bellotto falam sobre as críticas em relação ao gênero policial. " O preconceito com a literatura policial vem da ideia de que é uma subliteratura. Mas existem grandes escritores de literatura policial. O próprio 'Os Irmãos Karamazov', de Dostoiévski, pode ser visto como a história de um crime ", observa Bellotto, que já lançou quatro romances policiais com o investigador Bellini como protagonista.





