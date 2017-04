Você está: Notícias

Nova temporada de Battlebots no Discovery Turbo tem participação de brasileiros

Novos confrontos entre as máquinas mirabolantes de Battlebots: Batalha de Robôs esperam o telespectador na tela do canal Discovery Turbo , a partir desta sexta-feira, 28 de abril, às 20h30. Na temporada inédita, uma equipe brasileira traz a sua criação, o Minotaur , para o páreo disputado por 48 times: entre eles estão os veteranos que apresentam seus robôs aprimorados, e novatos que contam com o ‘elemento surpresa’ para faturar o troféu.



Battlebots: Batalha de Robôs transforma os embates entre as máquinas em megaeventos com cargas pesadas de drama e rivalidade: os membros das equipes fazem pose, se encaram, e guardam armas secretas para o ringue onde estratégia e robótica definem quem avança no circuito. Samantha Ponder é a apresentadora; Kenny Florian e Chris Rose são comentaristas que trazem curiosidades sobre as equipes e suas máquinas.



Faruq Tauheed narra as lutas com o estilo característico dos grandes eventos esportivos; três jurados atribuem notas aos desempenhos e decidem qual dos competidores avança nas etapas – apenas um deles, despois de esmagar e destruir os demais competidores, leva o título ao final da temporada.



Cada episódio de uma hora acompanha diversas lutas entre esses robôs construídos especialmente para o torneio de equipes formadas por engenheiros, técnicos em eletrônica e amadores aficionados por robótica. Os gladiadores podem parecer inanimados, mas quando chegam à arena revelam suas personalidades – há os agressivos, os espalhafatosos e os discretos. Durante a batalha, vale quase tudo: drones que “cospem” fogo, lanças e serras que se projetam sobre o adversário espalhando faíscas, alavancas que fazem o oponente capotar, carrocerias que se assemelham a armaduras medievais ou perfis minimalistas com caixas blindadas.





