Warner estreia nova temporada da série The 100

A quarta temporada da série The 100 estreia nesta quinta, dia 27 de abril, às 21h40, e traz mais ação e drama à tela do canal Warner.



A série conta a história de 100 jovens que foram enviados à terra e que precisam sobreviver aos habitantes que já viviam aqui e ao mais diversos tipos de inimigos e perigos que estão no planeta.



Depois de três temporadas, os jovens acabaram se separando e brigando entre si. Na nova temporada, Clarke descobre que Alie estava falando a verdade sobre a ameaça iminente à raça humana, os reatores nucleares da terra estão derretendo e vão colocar fogo em toda a atmosfera. Logo no primeiro episódio, Clarke e seus amigos já se preparam para lidar com o fato de que o planeta pode acabar e de como podem reverter a situação.





