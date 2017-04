Você está: Notícias

Fórum SBTVD marca presença na NAB Show 2017

O Fórum SBTVD (Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre) está presente na NAB Show 2017 , maior feira de broadcasting e novas mídias do mundo, que está sendo realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, até o dia 27 de abril. A entidade é uma das apoiadoras do evento no âmbito institucional e sua participação visa fortalecer marcas e produtos nacionais, reforçar a promoção comercial e auxiliar as empresas associadas que expõem seus produtos e serviços a um público, estimado para esta edição, de mais de 100 mil visitantes.



Empresas e entidades brasileiras participam pela 11ª vez do evento dentro do Pavilhão Brasil, espaço criado por meio de uma iniciativa entre a Eletroeletrônicos Brasil, APEX (Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos) e Sindvel (Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica). São 15 marcas nacionais presentes no espaço, sendo associadas ao Fórum SBTVD: EiTV, INATEL Tecnologias, Hitachi, Voice Interaction, Tecsys do Brasil, ShowCase PRO e TQTVD Software.



No espaço, vão ser apresentados equipamentos inovadores e desenvolvidos para mercado de TV digital. Destaque para projetos como a da ShowCase PRO, que mostra uma tecnologia voltada ao uso da linguagem universal de sinais no serviço de TV digital aberta, pioneiro no setor; e da EiTV, que apresenta novidades para o mercado ISDB-T, como o CCBox, atualmente, a ferramenta mais prática para emissoras prestes a realizarem o desligamento da transmissão analógica.





