Eurochannel exibe final de temporada da série Viúvas Negras

Três casais desfrutam de uma viagem tradicional para uma casa de campo junto ao lago, mas tudo se converte em caos. Rebeka , Johanne e Kira têm se cansado do abuso de seus maridos e tomam uma decisão que mudará suas vidas: matá-los! Uma explosão lhes ensinará que a liberdade tem seu preço. Mas este acidente terá um efeito negativo em sua amizade? Seus problemas serão realmente resolvidos?



Misturando o melhor drama do crime nórdico com diálogo afiado e humor negro e perverso, Viúvas Negras acompanha três mulheres com algo excepcionalmente ruim em comum: seus maridos. Eles são violentos. Eles são criminosos. Eles são uma ameaça à segurança de suas famílias. As mulheres procuram se livrar de seus maridos e quando o fazem, é hora de elas começarem de novo. Mas as coisas nunca são tão simples.



O canal de TV por assinatura Eurochannel exibe o final da temporada no domingo, dia 14 de maio, a partir das 21h.





