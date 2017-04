Você está: Notícias

Audiência

Dancing Brasil é vice-líder pelo interior do país

Vcfaz - Ontem, 18:14







Em mais uma noite de eliminação, o Dancing Brasil garantiu o segundo lugar isolado na audiência desta segunda-feira, dia 24 de abril, no Rio de Janeiro. Comandado por Xuxa Meneghel , o reality de dança marcou, das 22h39 à 0h17, 8 pontos de média, pico de 11 pontos e share de 15%. A terceira colocada registrou 7 pontos de média.



Em Belo Horizonte, a atração de Xuxa também conquistou o segundo lugar isolado de audiência com média de 7 pontos, pico de 9 pontos e share de 15%.



Em Salvador, o reality consolidou bons números com 8 pontos de média, pico de 10 pontos e share de 16%, também ficando na vice-liderança isolada. Com esse resultado, abriu uma vantagem de três pontos em relação à emissora terceira colocada, que registrou 5 pontos de média.



Em Brasília, o Dancing Brasil é sucesso de audiência e segundo lugar absoluto com média de 7 pontos, média de 11 pontos e share de 15%.



Em Porto Alegre, o programa marcou 5 pontos de média e share de 10%, também em segundo lugar isolado.



Em Recife, a atração obteve 6 pontos de média e 15% de share, o dobro da audiência da emissora terceira colocada, que marcou apenas 3 pontos de média.



Em Goiânia, o reality musical conquistou o segundo lugar com 7 pontos de média e 16% de share



Em São Paulo, o programa registrou, no mesmo horário, média de 5 pontos, pico de 8 pontos e share de 10%. O cantor Tony Salles, que dançou com Bruna Rocha, foi o eliminado da atração.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).