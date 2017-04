Você está: Notícias

Novas séries

OFF estreia três séries originais inéditas

robertoscalon - Hoje, 15:00







Nos próximos dias, o canal OFF estreias três novas séries originais. A primeira é "Colônia de Férias" (dia 27 de abril , às 21h). Na companhia da surfista profissional Claudinha Gonçalves e do técnico Christian Moutinho, as jovens revelações Hayanna Iguchi, Louise Frumento, Maju Freitas, Carol Bonelli, Taina Hinckel e Rafaela Coelho desembarcam no Panamá em busca de uma evolução no esporte. Focando no objetivo de se tornarem atletas profissionais e sob a orientação dos dois profissionais, as meninas vivenciam em doze episódios o dia a dia de um surfcamp, treinando diariamente e trocando experiências.



No mesmo dia, às 21h30, "Além dos Limites" traz o tetracampeão mundial de paracanoagem, Fernando Fernandes que vai em busca do autoconhecimento, passando pela Noruega, Bolívia e, no Brasil, pelo Mato Grosso, na região do Rio Xingu. Reconquistando o contato com a natureza e com o lado selvagem da vida, o atleta, que se tornou referência mundial nos esportes paralímpicos, se aventura em treinamentos de ski, pedaladas em uma handbike e remadas em cachoeiras e corredeiras.



No dia 28 de abr il, às 22h o canal estreia "Nas Margens do Ganges" . Em 15 episódios e guiados pelo guia local Dharma Singh, os aventureiros Jéssica Günter, Thais Tavares e Rafael Moura exploram a Índia percorrendo todo o rio Ganges, começando pela sua nascente. O grupo enfrenta desafios, troca experiências com o povo local e, ao longo da viagem, trabalha e convive cada vez mais em equipe.





