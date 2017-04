Você está: FabioTV

"Power Couple Brasil 2" estreia com fôlego

Nesta semana, a Record TV estreou a segunda temporada do “Power Couple Brasil”. A atração foi uma das melhores novidades da emissora no ano passado. Laura e Jorge deixaram saudade. Roberto Justus continua no comando.



O maior chamativo do reality recai nos casais selecionados. Desta vez, há um número maior. Dentre os destaques aparecem Rafael Ilha e a “menina polegar” Aline Kezh. Rafael já era para ter entrado na sétima edição de “A Fazenda”. Ele tem a missão de derrubar o preconceito que ronda a sua imagem. Outro casal que se destaca é Lorena Bueri e Diego Cristo.



Os telespectadores da Record já conhecem os dois ex-peões da Fazenda. Diego foi eliminado precocemente. Já Lorena ficou um pouco mais na competição “rural”, mas poderia ter chegado um pouco mais longe. Os dois apresentaram temperamento forte. No primeiro episódio do “Power Couple Brasil”, passaram naturalidade ao não provocar confusão na mansão. Aliás, eles foram provocados pela ex-globeleza Nayara Justino.



A direção erra ao apostar nos ex-BBBs Andressa e Nasser. Eles já não conquistaram empatia do telespectador no “BBB13”. Agora retornam em outro reality. Por outro lado, acertam ao escalar Mauricio Pacheco, ator que tem uma imagem ligada à emissora, e Fabio Villa Verde que também já realizou trabalhos na Record.



Outro acerto é exibir o reality às terças e quintas-feiras, antiga estratégia de “O Aprendiz”. A repescagem também poderá funcionar como novidade, além do poder “power” dado aos vencedores da Prova dos Casais. O reality não apresenta formato desgastado, mas sempre é bem-vinda alguma novidade para mexer no jogo.



“Power Couple Brasil 2” estreou com fôlego. É um formato que mescla “game” e a convivência forçada de casais liderados por famosos. Nesta edição, Ana Paula, esposa de Sylvinho Blau Blau, outro ex-Fazenda, pode encarnar a figura de vilã.



