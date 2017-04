Você está: FabioTV

Constrangimento toma conta do SBT

Um fato constrangedor tomou conta da programação do SBT. Agora, nos intervalos comerciais, o locutor oficial do SBT, que empresta a voz até para os produtos Jequiti, alardeia o telespectador com chamadas “apocalípticas”.



O canal indaga “Você sabia que se não for feita a reforma da Previdência, você pode deixar de receber o seu salário?”. Ou então: "Você sabia que o Brasil quebra se a reforma da Previdência não for aprovada?”.



A propaganda tenebrosa, em prol da Reforma da Previdência defendida pelo fraco governo Temer, surgiu após denúncias que envolvem o próprio Silvio Santos e seu irmão em acusações, divulgadas até pelo “Jornal Nacional”, diante da suspeita de fraude na compra de ações do banco Panamericano pela Caixa Econômica Federal durante o governo petista. É a Operação Conclave.



E a situação ficou ainda mais constrangedora com a entrevista “exclusiva” de Michel Temer ao jornalista Kennedy Alencar exibida neste domingo após o “Programa Silvio Santos”. O animador ressaltou tal bate-papo durante o dominical. O “presidente” teve a oportunidade de destacar a importância da Reforma da Previdência e também da Trabalhista.



O telespectador ficou com o pé atrás, já que o horário pertence ao “Conexão Repórter”, de Roberto Cabrini. Então, por que o comandante do jornalístico não entrevistou Temer? Aliás, Cabrini já entrevistou Dilma Rousseff. O resultado nos índices de audiência foi desastroso. 3 pontos de média.



A Record TV enfrenta saia justa com o seu ex-presidente e atual ministro do MDIC, Marcos Pereira, citado em denúncias da Operação Lava Jato. Agora, o SBT perde mais credibilidade com tal postura pró-Temer.



O SBT deveria apoiar a verdadeira cara do Brasil. Defender os mais pobres, inclusive grande parte de seus telespectadores mais fiéis.



Constrangedor....



Fabio Maksymczuk





