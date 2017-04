Você está: No Controle

Relembre grandes canções de Jerry Adriani

Vcfaz - 26 Abr 2017 - 16:27







O cantor Jerry Adriani morreu aos 70 anos no último final de semana.



Artista representante do rock nos anos 60 e 70, principalmente, no Brasil.



Apesar disto, transitou por baladas românticas e músicas italianas.



Confira abaixo uma seleção com algumas canções interpretadas pelo cantor.







Doce, Doce Amor

Jerry Adriani













Tenho um amor melhor que o seu

Jerry Adriani













Indiferença

Jerry Adriani













Querida

Jerry Adriani













Monte Castelo

Jerry Adriani













