Casuarina faz show exclusivo no estúdio da TV Brasil

Hoje, 16:12







O samba pede passagem na programação da TV Brasil com o grupo Casuarina que traz um apresentação exclusiva para o estúdio da emissora neste sábado, dia 29 de abril, às 22h30. Clássicos do cancioneiro nacional se alternam com as composições autorais da banda no repertório escolhido para o show inédito.



No espetáculo com uma hora de duração, o conjunto liderado pelo cantor e compositor João Cavalcanti combina sucessos de sua trajetória nos palcos com obras de grandes ícones da música brasileira. A ideia é homenagear personalidades do porte de Noel Rosa, Cartola, Dorival Caymmi, João Bosco e Arlindo Cruz, entre outros.



O Casuarina toca canções próprias como "Queira ou não queira" e "Quando você deixar" e também hits que atravessam gerações. O show gravado no estúdio da TV Brasil reúne pérolas como "Pelo Telefone", "Jura", "Palpite Infeliz", "Brasil Pandeiro", "O mundo é um moinho", "Se você jurar", "Samba da minha terra" e "O show tem que continuar".





