Você está: Notícias

Sob demanda

La La Land – Cantando Estações chega ao NOW

Vcfaz - Hoje, 16:14







Vencedor de seis das 14 categorias nas quais foi indicado ao Oscar, o filme La La Land – Cantando Canções chegou ao NOW nesta última quarta-feira, dia 26 de abril.



O longa-metragem, que mistura romance, drama e musical, faturou as estatuetas de Melhor Atriz (Emma Stone), Melhor Diretor (Damien Chazelle), Melhor Canção Original (City of Stars), Melhor Trilha Sonora, Melhor Fotografia e Melhor Design de Produção.



La La Land – Cantando Canções acompanha os encontros e desencontros de dois jovens: um pianista de jazz, interpretado por Ryan Gosling, e uma aspirante à atriz, papel de Emma Stone.



Além do Oscar, o filme, que passou com sucesso pelos cinemas brasileiros, ganhou destaque em outras premiações importantes como o Globo de Ouro, vencendo como Melhor Comédia ou Musical e em mais seis categorias, e o BAFTA (British Academy of Film and Television Arts).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).