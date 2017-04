Você está: Notícias

Discovery Networks Brasil tem seu melhor primeiro trimestre

Mesmo em um cenário de retração na base de assinantes da TV por assinatura, o portfólio de canais da Discovery Networks Brasil apresentou crescimento de 21% de audiência no primeiro trimestre de 2017 em comparação ao mesmo período de 2016, fazendo com que a programadora conquistasse seu melhor primeiro trimestre da história.



Este desempenho reforça a tendência apontada nos últimos três anos, em que o portfólio vem batendo sucessivos recordes de audiência. O crescimento foi superior também ao do mercado de TV por assinatura total, que teve um aumento expressivo de 13% no período.



Este trimestre foi, ainda, o de maior audiência da história dos canais Investigação Discovery e Discovery Turbo, com crescimentos de 133% e 120%, respectivamente, comparados ao mesmo período do ano anterior.



O desempenho do Discovery Home & Health , do Animal Planet e do canal Discovery também contribuiu para o resultado. Estes três canais apresentaram o melhor primeiro trimestre de suas histórias, com crescimentos de 60%, 50% e 10%, respectivamente, comparados com o primeiro trimestre de 2016.





