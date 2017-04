Você está: Notícias

Junho: Food Network estreia temporada de A Batalha dos Carrinhos

Vcfaz - Hoje, 16:20







O canal Food Network estreia no dia 6 de junho, às 22 horas, nova temporada de A Batalha dos Carrinhos , apresentado por Guy Fieri. O programa, que propõe dificuldades do mundo real em um supermercado, exige dos participantes grande nível técnico e criatividade.



Em A Batalha dos Carrinhos, Guy Fieri , estrela do Food Network desde 2006, reúne quatro chefs talentosos que precisam superar dificuldades como a necessidade de dar um jeitinho quando ingredientes estão em falta ou criar obras-primas com até cinco itens, que, juntos, não podem custar mais do que o valor estipulado. No fim das contas, é a qualidade da comida que fala mais alto e o chef que se destaca ganha o prêmio em dinheiro.



Com episódios inéditos todas as sextas-feiras, a nova temporada de A Batalha dos Carrinhos começa com momentos memoráveis e comidinhas de dar água na boca. Os chefs precisam tomar cuidado com as letras do alfabeto ao fazer o café da manhã, enquanto Guy Fieri faz uma brincadeira. Os competidores precisam prestar muita atenção no preparo de um jantar de churrascaria e os dois últimos chefs misturam ingredientes caros e baratos, em uma final engraçada e inesquecível.





