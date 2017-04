Você está: Notícias

Amazon Prime Video estreia novas produções originais em maio

O serviço de vídeo sob demanda Amazon Prime Video estreia três novas séries originais para seus assinantes ao longo do mês de maio.



As novidades começam com a estreia de "American Gods" no dia 1º de maio. A série traz Ricky Whittle no papel de Shadow Moon; Ian McShane como Mr. Wednesday e Emily Browning interpretando a esposa de Shadow, Laura Moon. Ao ser liberado da prisão, Shadow Moon conhece o misterioso Mr. Wednesday e uma turbulenta história começa a se desenrolar, que irá mudar toda a sua vida. Atordoado pela recente perda de sua esposa e contratado como guarda-costas do Mr. Wednesday, Shadow se vê imerso em um mundo que luta para entender – um mundo escondido, onde a mágica é realidade, onde deuses tradicionais temem tanto cair no esquecimento como também o poder crescente dos novos deuses. O plano de Mr. Wednesday é unir deuses antigos para defender sua existência nesta nova América, e retomar parte da influência perdida. American Gods estará disponível em versão dublada e legendada em português, inglês, francês, espanhol e italiano.











Já no dia 5 de maio, assinantes poderão assistir Patriot , uma série original Amazon. A série aborda a vida complicada do oficial de inteligência John Tavner (interpretado pelo estreante ator australiano Michael Dorman, de Wonderland). Sua última missão é impedir que o Irã declare armamento nuclear, exigindo que ele recuse qualquer tipo de proteção ao assumir um perigoso disfarce "não oficial" – se passando por um funcionário de classe média em uma empresa de tubulação industrial do meio- oeste dos EUA.



Uma crise de transtorno de estresse pós-traumático, a incompetência do governo federal e as dificuldades para manter o emprego na empresa de tubulação, levam a uma série de barreiras que só complicam e comprometem a missão de Tavner, podendo ser um fiasco. Patriot é em grande parte sobre os aspectos menos conhecidos e pouco glamurosos da vida de um oficial de inteligência profundamente envolvido com o trabalho, que muitas vezes coloca John em situações insustentáveis, onde ele é muitas vezes forçado a escolher entre alternativas ruins. O desdobramento de um plano e o esforço para esconder esse desmoronamento, fazem com que as coisas compliquem ainda mais.











E no dia 12 de maio, I Love Dick estreia no Amazon Prime Video globalmente. A adaptação do livro homônimo e cult clássico – considerado por Emily Gould (The Guardian) como “o livro mais importante sobre homens e mulheres escrito no último século” – se passa em meio a uma comunidade intelectual em Marfa, no Texas.



As personagens de Chris (Kathryn Hahn, Transparent) e Sylvere (Griffin Dunne, Dallas Buyers Club) chegam em Marfa após Sylvere receber subsídio financeiro (fellowship) para terminar de escrever uma obra sobre o Holocausto. Ao conhecerem Dick (Kevin Bacon, The Following), mudam suas imaginações e pré-conceitos sobre amor e monogamia. Explorando a visão feminina e a forma que contamos histórias sobre amor e desejo, I Love Dick traça a evolução do casamento, o despertar de um artista e o endeusamento de um escritor chamado Dick. I Love Dick tem produção executiva de Jill Soloway (Transparent), Andrea Sperling (Transparent), e Sarah Gubbins (Ten Aker Wood). O piloto é dirigido por Soloway e escrito por Gubbins.













