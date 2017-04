Discovery e BBC anunciam acordo para aquisição de conteúdo

A Discovery Networks Latin America/US Hispanic , uma divisão da Discovery Communications, e a BBC Worldwide , a principal subsidiária e braço comercial da British Broadcasting Corporation (BBC), anunciam hoje um acordo que dá prioridade aos canais Discovery na aquisição de programas dos gêneros factual, estilo de vida, motores e história natural da BBC . Com isso, a Discovery torna-se o destino de muitos dos programas mais populares da rede britânica.



Com o acordo, os canais da Discovery contarão com as principais franquias de conteúdo da BBC Worldwide, entre elas as famosas séries de documentários de história natural Planeta Terra II e Planeta Azul II ; a franquia automotiva Top Gear – com suas novas versões: a britânica, com Matt LeBlanc de Friends, e a produzida nos Estados Unidos –; além da popular competição de confeitaria The Great British Bake Off e da série internacionalmente famosa What Not to Wear .



" A Discovery tem uma longa parceria com a BBC Worldwide e estamos entusiasmados em contar com essas franquias reconhecidas internacionalmente ", afirma Carolina Lightcap, vice-presidente executiva e diretora de conteúdo para DLA/USH. " Essa ampla oferta de conteúdo trará aos nossos espectadores alguns dos mais empolgantes e envolventes programas disponíveis no mundo, a começar pelo marcante Planeta Terra II, que estrearemos em junho. O acordo reforça o compromisso da Discovery em oferecer conteúdo da mais alta qualidade em todos os nossos canais distribuídos na América Latina ", completa a executiva.



" Temos orgulho de nosso conteúdo factual de qualidade internacionalmente reconhecida, que surpreende, encanta e inspira audiências em todo o mundo. Não há melhor lugar do que os canais Discovery para a exibição na América Latina de nossas maiores franquias, como Planeta Terra II, Planeta Azul II, Top Gear e nossos programas de estilo de vida, que agora chegam a uma enorme audiência em toda a região ”, diz Anna Gordon, vice-presidente executiva e directora geral da BBC Worldwide América Latina/US Hispanic. " A parceria entre a Discovery e a BBC Worldwide é uma relação natural e o acordo de longo prazo nos deixa orgulhosos. A BBC segue sendo um dos mais importantes distribuidores mundiais de conteúdos e formatos inovadores e de alta qualidade. Este acordo garante que a audiência da América Latina tenha acesso ao melhor da BBC ".