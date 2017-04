Você está: Notícias

Netflix estreia novas séries e temporadas em maio

O serviço de vídeo sob demanda NETFLIX estreia novas temporadas de seriados de sucesso ao longo do mês de maio. Os assinantes contarão ainda com a chegada de uma nova produção ao catálogo.



As novidades começam com a estreia da sexta temporada de Suits no dia 1º de maio. Após o julgamento, Mike enfrenta as realidades de sua situação, enquanto Jessica, Harvey e Louis lutam para conter a vulnerabilidade da empresa.



No dia 5 de maio, o público confere a aguardada segunda temporada de Sense8 . Escândalos e celebrações aprofundam o vínculo dos Sensates enquanto eles reconstroem suas vidas e tentam ser mais espertos que Whispers.



Penny Dreadful chega com a terceira temporada no dia 6 de maio. Enfrentando novos horrores em desconhecidas e perigosas terras, Ethan Chandler, Frankenstein, Dorian Gray, Sir Malcolm, a Criatura, e a arrebatadora, mas mortal Lily devem encarar - e abraçar - suas próprias e monstruosas naturezas. Mas para Vanessa Ives, aceitar seus demônios poderia representar um custo terrível e levar o mundo todo a mergulhar em uma escuridão interminável.



A segunda temporada de Master of None será disponibilizada no dia 12 de maio. Dev persegue uma nova paixão na Itália, retorna para o cenário de paqueras de Nova York e lida com grandes questões, enquanto tenta reiniciar sua vida.



Também no dia 12 de maio estreia a primeira temporada de Anne with an E . Baseada nos romances clássicos, esta nova série gira em torno da espevitada Anne, uma órfã imaginativa, e o efeito que ela causa em sua pequena cidade.



Unbreakable Kimmy Schmidt retorna com a terceira temporada no dia 19 de maio. A mudança está por um triz. Enquanto Kimmy guarda dinheiro para a faculdade, Titus procura um novo emprego, Jacqueline dá o próximo passo com Russ e Lillian se candidata à prefeitura.



Os fãs de Arrow podem preparar a maratona para acompanhar a quarta temporada também a partir do dia 19 de maio. Com um novo aliado como o Sr. Terrific e uma ameaça criminal sob a forma de Damien Darhk, Oliver Queen continua buscando justiça.



Fechando o mês, o público confere a terceira temporada de Bloodline no dia 26 de maio. O desespero leva Kevin a um envolvimento mais profundo com Roy Gilbert e seus negócios obscuros. John se encontra dividido entre silenciar e proteger Eric. A terceira temporada desta série original da Netflix estreia dia 26 de maio.



A quinta temporada da aclamada série House of Cards estreia no dia 30 de maio. Com as apostas mais altas do que nunca, Frank e Claire trabalham juntos para consolidar o poder deles e ganhar a Casa Branca de todas as maneiras possíveis.





