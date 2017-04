Você está: Notícias

Série baseada em filme homônimo, "Cara Gente Branca" estreia na Netflix

A primeira temporada da nova série original da Netflix, "Cara Gente Branca" ( "Dear White People" ) baseada no aclamado filme homônimo independente, estreia nesta sexta (28) e faz uma sátira sobre um Estados Unidos “pós-racial”, onde os estudantes negros estão na direção de uma universidade de elite de maioria branca.



As mais refinadas faculdades americanas podem representar uma enorme carga de stress para seus alunos. Tensões sociais, a pressão acadêmica e o medo que vem com a chegada à idade adulta podem ser aterrorizantes. Pior que isso, só se você for um afro-americano, tendo que lidar com os alunos majoritariamente brancos e os estigmas associados a você pela sociedade.



"Cara Gente Branca" estreia dia 28 de abril na Netflix.





