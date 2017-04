Você está: Notícias

SKY estreia nove canais em HD

A SKY amplia a partir de hoje (28) sua oferta de programação com a inclusão de nove canais em HD. Inéditos na grade, os canais infantis Boomerang HD (canal 293) e o Nick Jr. HD (canal 287) estarão disponíveis para os clientes que possuem combos HD de todo o Brasil.



O canal Boomerang oferece conteúdo infantil leve, divertido e seguro para crianças de 4 a 7 anos e suas famílias desfrutarem juntos. Personagens icônicos como Tom e Jerry, A Turma da Pantera Cor de Rosa, Pernalonga e Scooby Doo fazem parte da programação que cativa uma nova geração de telespectadores, assim como as produções mais recentes como LazyTown, Masha e o Urso, Oddbods, A Turma da Selva, O show do Garfield, entre outros.



Nick Jr. é dedicado às crianças em idade pré-escolar e oferece conteúdo inteligente e divertido. Cada um dos programas do canal promove diferentes áreas de aprendizagem, como matemática, idiomas, ciências, criatividade, concentração, amizade e companheirismo. A programação inclui programas renomados, como Dora, A Aventureira, Patrulha Canina, Blaze and The Monster Machine, Shimmer e Shine, entre outros.



Além dessa novidade, mais sete canais hoje disponíveis em SD terão agora seus equivalentes em HD. São eles: HBO Family (canal 275), Max (canal 278), HBO Signature (canal 276), Studio Universal (canal 257), Syfy (canal 246), Playboy TV (canal 156) e MTV (canal 285).



Todos esses nove canais ficarão abertos para degustação para toda a base de clientes HD pós-pago da operadora até 14 de maio. Depois desse período, estarão disponíveis para os assinantes que possuam combos Full, Plus e para aqueles que optarem por fazer upgrade para esses combos.





