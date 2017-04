Programa "Canal Livre" debate o cenário político brasileiro neste domingo

Você está: Notícias

O programa Canal Livre deste domingo, dia 30 de abril, a partir da meia-noite, abordará o cenário político do Brasil e as últimas pesquisas eleitorais.



Para o debate, o programa receberá os cientistas políticos José Álvaro Moisés, Antonio Lavareda e Cláudio Couto.



A apresentação será de Fabio Pannunzio e como entrevistador estará na bancada o jornalista Fernando Mitre.



A atração é exibida pela Band .





