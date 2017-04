Você está: Notícias

TLC estreia nova temporada de Júnior Masterchef Argentina

Os talentos mirins da culinária estão de volta ao canal TLC com a estreia da segunda edição de Júnior Masterchef Argentina . Os pequeninos aspirantes a cozinheiros participam de novas provas na cozinha dos sonhos, com bancadas de trabalho completas, utensílios profissionais e ingredientes de todo tipo, a partir de quarta-feira, 3 de maio, às 23h25.



Nesta temporada, aumenta a concorrência: são 23 participantes com idades entre 8 e 13 anos que executam pratos sob o olhar atento do júri. Em jogo estão uma viagem à Disney, uma bolsa de estudos para a escola de culinária Mausi Sebess e o troféu que consagra o vencedor como o novo Júnior Masterchef da Argentina.



Entre os milhares de inscritos que enviaram vídeos nos quais demonstram suas habilidades culinárias, apenas 23 ingressam na cozinha da competição: Sofia, Pedro, Justina, Melina, Maria, Camila, Ezequiel, Dolores, Tomas S., Tomas L., Ailin, Felipe, Gerardo, Franco, Lara, Sebastián, Belén, Brisa, Azul, Carla, Ignacio, Nahuel e Uziel.





