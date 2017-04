Culinária do Centro-Oeste é tema de prova do próximo MasterChef

Você está: Notícias

Na próxima terça-feira, dia 2 de maio, os 16 participantes do MasterChef terão de mostrar seus conhecimentos regionais em uma prova de receitas típicas do Centro-Oeste do Brasil.



O desafio contará com a participação dos chefs Ariani Malouf (Mato Grosso), Humberto Marra (Goiás), Mara Alcamin (Distrito Federal) e Paulo Machado (Mato Grosso do Sul). Divididos em dois times, os participantes terão 90 minutos para elaborar um menu com prato principal e sobremesa que será servido para 60 pessoas.



De volta à cozinha mais famosa do Brasil, os competidores do time perdedor enfrentam uma prova eliminatória que exige delicadeza, habilidade e técnicas precisas para conseguir executar uma truta e permanecer dentro da competição.



O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h30, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones). A atração também é exibida às sextas-feiras, às 19h20, no Discovery Home & Health , com reapresentação aos domingos às 21h45.





