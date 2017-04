Você está: Notícias

Segunda temporada de The Magicians estreia no Syfy

O canal de televisão por assinatura Syfy estreia no dia 3 de maio, quarta-feira, às 21h, a segunda temporada da série The Magicians .



No episódio " Knight of Crowns ", Quentin (Jason Ralph) se depara com um grande problema e toma uma decisão precipitada.



Após seu confronto com A Besta (Charles Mesure), Quentin (Jason Ralph) e seus amigos recorrem a um novo plano, enquanto Julia (Stella Maeve) e A Besta iniciam um negócio perigoso. O episódio também oferece as primeiras dicas sobre o tipo de coisas que vamos ver em Fillory nesta temporada.





