Agressores Virtuais

GNT estreia documentário sobre haters na internet

A maneira como nós machucamos uns aos outros evoluiu. Na era digital, a guerra contra o cyberbullyin g pode ser identificada como a nossa maior luta. Com a possibilidade de anonimato, pessoas que nunca pensaram em agredir alguém se tornam assediadores. Esse é tema do documentário inédito "Agressores Virtuais" que será exibido no próximo domingo (30) no GNT .



Ao explorar a complicada dinâmica por trás dessa forma de bullying, o documentário mostra os impactos da interação entre a natureza humana e a tecnologia avançada em um ambiente sem lei. Podendo até mesmo levar à morte, essa forma de agressão precisa ser analisada com cuidado e cabe a todos nós a responsabilidade de manter as nossas crianças seguras.



"Agressores Virtuais" estreia dia 30 de abril , às 23h30 no GNT.





