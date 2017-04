Você está: Notícias

Comédia

TV Brasil estreia série brasileira "Quero ter um Milhão de Amigos"

robertoscalon - Ontem, 16:56







O mundo nas redes sociais é o tema da série “Quero ter um Milhão de Amigos” , que estreia nesta terça-feira (02). Já exibida pelo canal Warner , a atração relata o dia a dia dos viciados em redes sociais, YouTube e gameplays. A série será exibida de segunda a sexta-feira.



A série conta com humor a história de Érico (Victor Mendes), uma celebridade na internet, mas um verdadeiro desastre fora dela. Ele está sempre acompanhado dos amigos Bruno Alves (Rodrigo Pavon), um gênio precoce que teve o azar de envelhecer, e Du Metal (Francisco Guarnieri), um maluco orgulhosamente disposto a levar tudo para o caminho errado. No sitcom, Érico tem de aguentar as reclamações da mãe, Verônica (Chris Couto), e o sucesso de Marcelo (Pedro Costa), seu irmãozinho economista. Para piorar, é perdidamente apaixonado por Natara (Bella Marcatti), estrela do Twitter e musa dos nerds de todo o Brasil.



Em meio a hits do YouTube e à final do campeonato mundial de League of Legends, a trama tenta mostrar o outro lado do mundo virtual: o fracasso em relacionamentos, a necessidade de conseguir algum emprego para bancar o sonho do sucesso na internet e a cobrança dos pais, irmãos e tios para esquecerem o Facebook e arranjarem um rumo na vida.



A série é uma criação de Bernardo Barcellos, Francisco Guarnieri, Gustavo Rosa de Moura e Leonardo Levis, e conta no elenco com Victor Mendes, Francisco Guarnieri, Rodrigo Pavon, Bella Marcatti, Pedro Costa e Chris Couto. Além de participações especiais de nomes como André Abujamra, Paulo Miklos e Daniel Furlan.



"Quero Ter um Milhão" estreia dia 02 de maio, com exibições de segunda a sexta, às 20h30, na TV Brasil .





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).