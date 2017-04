Você está: Notícias

Space exibe maratona de filmes com heróis da Marvel no feriado

robertoscalon - Ontem, 17:02







Os heróis da Marvel vão trabalhar neste feriado de 1º de maio na tela do Space . Acompanhe as aventuras de Bruce Banner, Tony Stark, Thor e "Os Vingadores".



O especial começa às 13h25 com a exibição de "Hulk" . O cientista especializado em genética Bruce Banner trabalha para o governo em um projeto chamado "Gamma", a cargo do general Ross. O objetivo é criar uma legião de poderosos soldados para conquistar Marte. Mas a experiência é mal-sucedida e Banner é afetado pelos raios gamma. Agora, cada vez que se enfurece, o cientista se transforma no incrível "Hulk", uma gigante besta verde com uma força assombrosa e incontrolável.



Às 15h50 vai ao ar "Os Vingadores" . Nesta aventura épica, alguns dos mais famosos heróis da Marvel são recrutados por Nick Fury, para combater Loki, o irmão de Thor, que planeja governar a Terra. Para detê-lo, Capitão América, Hulk, Homem de Ferro, Thor, Viúva Negra e Gavião Arqueiro unem forças em um time inusitado e imbatível!



Às 18h15 é a vez do "Homem de Ferro 3" . Desde o ataque dos chitauri a Nova York, Tony Stark vem enfrentando dificuldades para dormir e, quando consegue, tem terríveis pesadelos. Ele teme não conseguir proteger sua namorada Pepper Potts dos vários inimigos que passou a ter após vestir a armadura do Homem de Ferro. Um deles, o Mandarim, decide atacá-lo com força total, destruindo sua mansão e colocando a vida de Pepper em risco.



Finalizando com "Thor: O Mundo Sombrio" , às 20h25. No segundo filme da franquia Thor, o Vingador luta para salvar a Terra e os Nove Reinos de um inimigo sombrio terrível, capaz de destruir o próprio universo. Malekith é membro de uma antiga raça conhecida como elfos negros, que retorna para levar o universo de volta às trevas por meio do poderoso Éter, uma das Joias do Infinito. O herói precisa agora enfrentar um inimigo que mesmo Odin e as forças de Asgard não foram capazes de derrotar no passado.



Feriado Marvel no canal Space no dia 1º de maio , das 13h25 até às 22h30.





