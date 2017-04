Você está: Notícias

Nova temporada

Recém-estreada na TV paga, nova temporada de "Sou Luna" chega ao SBT

robertoscalon - Ontem, 17:08







Há menos de um mês após estrear no canal pago Disney Channel , o SBT estreia na próxima segunda-feira (1º), a nova temporada da série " Sou Luna" . Nos novos episódios, um sonho funciona como gatilho da história, que levará os protagonistas a enfrentarem novos desafios pessoais, paixões, sentimentos e a busca de reafirmação da própria identidade.



Luna vai em direção a uma verdade reveladora ao mesmo tempo que espera, entusiasmada, o seu reencontro com Matteo. Mas ele volta diferente e reservado. Ninguém sabe o segredo que Matteo está escondendo, mas Luna está disposta a lutar contra ventos e marés para descobrir. Em seu caminho, Luna ajudará Matteo a descobrir a sua verdadeira paixão e ele deverá enfrentar a pressão do seu exigente pai.



Enquanto na mansão reina um clima tenso, a chegada do pai de Sharon altera a rotina e traz lembranças do passado. Luna sente uma forte empatia por esse homem brincalhão e engraçado, com quem se parece tanto. A relação entre ambos, somada à ajuda de Nina, marcará um novo caminho pessoal para Luna e a ajudará a investigar o mistério do seu passado. Os conflitos vocacionais afetam o grupo dos mais velhos. Ámbar, Jazmín, Delfi, Gastón e Ramiro, que se formaram no Blake South College, terão que decidir qual caminho tomar em sua passagem para a idade adulta. No entanto, Matteo viverá um conflito entre cumprir o desejo do seu pai, seguindo uma carreira de prestígio na universidade, ou escolher o que realmente ama. Por intermédio de Ramiro, descobrirá um grupo de patinadores street, os Adrenaline, que o guiarão na busca da sua grande paixão.



Fora da escola, a popularidade do Jam & Roller continua crescendo e agora a pista conta com câmeras que transmitem via streaming o que acontece lá durante o dia todo. Mas, um fato imprevisto mudará os planos e desencadeará uma crise que obrigará toda a equipe a trabalhar junta e unida. Um último grande evento da temporada, onde o mundo da música e da patinação se fundem, vai marcá-los para sempre; alguns seguirão o seu caminho e outros voltarão a se encontrar, mas todos serão marcados pela profunda amizade que os une. No final do caminho, Luna estará a ponto de descobrir uma verdade que pode mudar a sua vida para sempre.



A 2ª temporada de "Sou Luna" estreia dia 1º de maio , às 8h30 no "Mundo Disney" no SBT.





