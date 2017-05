Você está: Novelas

Confira a semana de Chiquititas (1 a 6/5)

Segunda-feira



Shirley Santana, de Santana, se sente ofendida com Eduarda, que tenta oferecer dinheiro para retribuir o trabalho que ela teve em ajudá-la no acidente. Shirley diz que ajudou pelo resto de amizade que ainda existia entre as duas. Maria Cecília diz para a mãe que precisam contratar alguém para lhe auxiliar enquanto ela não se recupera. No baile da escola, Mili e Duda são anunciados o rei e rainha. Os dois ganham coroas e dançam uma valsa enquanto são admirados pelos colegas. Ao fim da música, todos pedem um beijo. Mili fica envergonhada e Duda beija o rosto dela. Mili fica feliz e aliviada. Matias volta para casa antes da meia-noite e quase é pego pelo pai na porta de casa, mas é ajudado pela mãe. No dia seguinte, Pata aparece com o cabelo alisado e é provocada por Bia. Pata explica que tomou banho, mas não lavou o cabelo para manter o penteado da festa. Na diretoria, Cintia e Matilde pensam numa solução para se livrar das chiquititas durante as férias escolares que irão começar. As duas planejam mandar os pequeninos para um acampamento, assim poderão ficar sozinhas no orfanato para procurarem o tesouro.



Terça-feira



Maria Cecília apresenta Glorinha (Valéria Sândalo) para sua mãe, Eduarda. A mulher será cuidadora de Eduarda, até que ela se recupere e consiga se livrar da cadeira de rodas e do gesso nos braços e pernas. Na casa de Carol, Beto avisa a ela e para Tobias que Tomás Ferraz foi indicado ao prêmio ‘Os Melhores da Música’, na categoria ‘cantor revelação do ano’. Tobias, que finge ser Tomás Ferraz, fica assustado. Um homem com capuz e usando uma meia máscara de rosto observa a mansão dos Almeida Campos. Trata-se da estreia do personagem Miguel (Daniel Andrade). Junior diz para Valentina levar Gabriela para passear. Duda descobre que Carmem colocou uma câmera e microfone escondido no orfanato. O garoto diz que não contará nada para José Ricardo se ele também puder espiar o pessoal do orfanato. Carol diz para Chico que o psicólogo que Ernestina, que na verdade é Matilde, disse que está se tratando não existe. Chico fica decepcionado ao achar que está sendo enganado pela namorada. Carol alerta que Ernestina também pode estar sendo enganada por um falso médico. Chico diz que irá apurar tudo com Ernestina. A boneca Laura induz Maria a voltar ao porão para descobrir o que Cintia, Ernestina e Armando estavam procurando. Maria diz que acha melhor não. Matilde escuta Maria falar e entra no quarto para repreender a menina.



Quarta-feira



Valentina leva Gabriela para um passeio no parque. Miguel espia Gabriela de longe. Gabi tem a sensação de ter visto o rapaz, mas devido ao bloqueio psicológico, não diz nada para Valentina. Glorinha é grossa, respondona e até agressiva com Eduarda. No orfanato, Duda procura Cris. Ele diz para os dois se unirem. A ideia é que Cris ajude Mili a gostar de Duda e ele ajudar Mosca a gostar de Cris. Os mais novos tentam molhar Pata durante brincadeira com mangueira e irritam a chiquitita, que está tentando manter o alisamento no cabelo. Chico pressiona Ernestina, que na verdade é Matilde, para saber sobre o falso psicólogo. Ela enrola Chico e diz que ele é novo no ramo e por isso ainda não consta no cadastro de psicólogos. Mosca e Rafa escutam a conversa e prometem não deixar Ernestina enganar Chico. Ernestina grita com Carol na sala e lhe chama de encrenqueira. Carol diz que está preocupada com Chico e não deixará ele ser enganado. Rafa, Mosca e Carol decidem testar Ernestina para saber a veracidade do psicólogo. Chico deixa, mas pede que eles não a prejudiquem no orfanato. Cris tenta descobrir o que Mili sente por Duda.



Quinta-feira



O garoto espia a conversa através da câmera escondida instalada na sala do orfanato. Maria Cecilia chega em casa e vê Eduarda dormindo. Glorinha diz que correu tudo bem, apesar de Eduarda estar nervosa e ter sido grossa. Porém, a verdade é que Eduarda está sendo maltratada por Glorinha. Miguel espia Gabi em seu quarto. Gabriela se assusta e grita ao ver o rapaz na cortina. Valentina e Junior acalmam Gabriela. Mili diz para Cris que não sabe exatamente o que sente por Duda. No dia seguinte, Eduarda diz para Maria Cecília que foi maltratada por Glorinha, mas Maria Cecília acha que é exagero da mãe e não faz nada. Mais uma vez Gabriela tenta se comunicar através de desenhos. Ela desenha o rosto de Miguel, que está encoberto por uma touca. Os meninos colocam o plano em ação e fingem ter achado um envelope com dinheiro na rua. Matilde se oferece para levar o dinheiro na polícia. Glorinha maltrata Eduarda. Cris diz para Duda que Mili não gosta de meninos que fiquem muito em cima dela. Érica (Sâmia Abreu) avisa Beto e Tobias que também irá para a premiação. Beto tenta se reaproximar de Clarita, mas sem sucesso. Na mansão dos Almeida Campos, Valentina recebe uma carta de seu filho, Miguel, e fica em choque, pois acredita que o filho está morto. Miguel pede para ela se encontrar com ele na igreja abandonada.



Sexta-feira



Pata quer que seu cabelo fique liso, pois nenhuma menina do orfanato tem cabelo enrolado. A chiquitita pesquisa tratamentos para alisar as madeixas, enquanto as demais pequeninas tentam convencer Pata a lavar os cabelos e assumir os cachos. Os meninos encontram o envelope com o dinheiro no quarto de Ernestina, que na verdade é Matilde. Eles contam para Chico que ela pegou o dinheiro para ela. Carmem vai ao orfanato, diz que Matilde está do lado de Cintia e não do dela. Carmem ameaça Matilde e diz que se em 24 horas ela não trouxer alguma informação útil sobre Cintia, contará para todos que ela é Matilde e não Ernestina. Valentina vai até a igreja abandonada e fica emocionada ao perceber que Miguel está vivo. Os dois choram e se abraçam. Miguel diz que sobreviveu ao acidente e que está de volta para reencontrar a mãe, seu filho e Gabriela. Ele explica que está com uma máscara para esconder a cicatriz do acidente. Pata compra produtos para alisar os cabelos e acaba desmaiando com o cheiro da química. Chico diz para Ernestina que descobriu que ela mentiu sobre o dinheiro e que enganou ele esse tempo todo. Chico diz que apesar de tudo a perdoa, mas o namoro dos dois está acabado. Maria encontra Pata desmaiada e vai atrás das demais Chiquititas para ajudá-la, que está desmaiada no banheiro. Miguel diz para Valentina que depois que seu helicóptero caiu na Floresta Amazônica, ele foi mantido prisioneiro de um grupo revolucionário guerrilheiro. O rapaz diz que, embora tenha sido maltratado, conseguiu fugir após 13 anos. Miguel revela para Valentina que a queda não foi um acidente, mas uma emboscada armada por José Ricardo para acabar com a vida dele. Valentina não acredita nisso. Miguel pede para Valentina não contar para ninguém que ele está vivo. Valentina conta que desde o acidente dele, Gabriela entrou num profundo bloqueio psicológico que aparentemente a impede de reconhecer as pessoas. Miguel diz que ainda ama Gabriela e que precisam fazer de tudo para que ela volte ao seu estado normal.





