Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de Rubi (1 a 6/5)

Vcfaz - Hoje, 13:04







Segunda-feira



Helena diz a Heitor que o ama e que se ele quiser estará sempre a seu lado. Ele conta que Rubi, descaradamente, confessou sua traição. Heitor diz a Rubi que ela terá que se acostumar a viver trancada, já que de agora em diante sua vida será assim, pois jamais lhe dará o divórcio. Heitor diz a Rubi que Alessandro sempre sofreu por ela ser sua e afirma que continuará sendo assim pelo resto de suas vidas, pois nunca permitirá que os dois voltem a ficar juntos. Alessandro confessa a Maribel que sente ciúmes quando Ernesto ou Lúcio se aproximam dela. Alessandro se oferece a pagar o curso de medicina a Ernesto e promete apoiá-lo em tudo. Depois, comenta que no início de sua carreira uma pessoa tentou culpá-lo por uma fraude, mas ele conseguiu provar sua inocência. Alessandro confessa a Maribel que, ao perceber que podia perdê-la, percebeu que é a mulher de sua vida. Os dois se beijam apaixonadamente.



Terça-feira



Alessandro diz a Maribel que defenderá com unhas e dentes o amor que está nascendo entre eles. Genaro pede a Elisa que não se case e diz ter esperança que algum dia possam voltar a viver como marido e mulher. Elisa responde que isso não voltará a acontecer porque já não o ama. Dr. Belmiro sai da cadeia e diz a Ernesto que agora nada nem ninguém poderá impedir que se vingue de Alessandro. Ernesto diz que gostaria de saber quais foram os motivos que levaram Alessandro a mandá-lo para a cadeia. O médico, com hipocrisia, responde que foi uma injustiça e Alessandro se aproveitou da situação para ficar com tudo. Lúcio fica furioso quando Alessandro conta que Maribel é sua namorada. Alessandro comenta com Maribel que acabou de comprovar que Lúcio está interessado nela. No casamento de Elisa e Artur, Heitor pede perdão a Maribel e diz que sente muito por tê-la feito sofrer. Ela responde que já superou o a dor do abandono e diz que não o odeia por isso. Heitor diz a Alessandro que Rubi lhe confessou ter mantido relações íntimas com ele.



Quarta-feira



Heitor diz a Alessandro que Rubi confessou ter mantido um relacionamento íntimo com ele, mas jurou que está arrependida, por isso, já a perdoou. Heitor deixa claro que não permitirá que ele continue interferindo em sua relação com sua esposa e filho. Alessandro comunica a Heitor que está apaixonado e pretende refazer sua vida ao lado de Maribel. Heitor diz a Rubi que Alessandro e Maribel estão namorando. Ele diz que o amigo sim será feliz ao lado de mulher como Maribel, enquanto ele terá que se conformar com uma qualquer. Rubi, furiosa, dá uma bofetada em Heitor e diz que Alessandro nunca será feliz com Maribel. Heitor responde que também não deseja que ele seja feliz. Heitor beija Rubi, depois se afasta e diz que ela já não lhe interessa como mulher. Dr. Belmiro, disfarçado de faxineiro, coloca veneno no café de Alessandro. Maribel encontra Alessandro inconsciente. Dr. Marcos socorre o amigo e diz a Maribel que foi uma sorte que o tenha encontrado, pois mais alguns minutos e ele estaria morto.



Quinta-feira



Marcos tenta animar Maribel dizendo que Alessandro é um homem forte e logo estará totalmente recuperado. Helena acusa Heitor de ter tentando envenenar Alessandro. Heitor, sem saber do que Helena está falando, deixa claro que jamais cometeria um assassinato. Ernesto, furioso, diz ao pai que não pode acreditar que ele seja um assassino. Belmiro responde que só se sentirá bem quando Alessandro estiver morto. Maribel comenta com Heitor que Marcos está certo de que foi ele quem tentou envenenar Alessandro, mas deixa claro que ela não acredita que ele seja capaz de cometer um crime, pois é um homem bom e, se a abandonou, foi por amor a Rubi. Maribel diz que já o perdoou e pede que perdoe Alessandro, pois o ama mais do que sua própria vida. Toledo golpeia o segurança que cuida de Rubi para que ela possa fugir. Maribel diz a Heitor que já sofreu uma vez por causa de Rubi e não suportaria perder Alessandro. Heitor garante que continuará casado com Rubi e que, se Alessandro não voltar a procurá-la, poderão viver em paz.



Sexta-feira



Heitor fica furioso ao perceber que Rubi fugiu. Rubi diz a Toledo que Heitor tentou envenenar Alessandro e confessa ter ficado muito nervosa ao saber que Maribel e Alessandro estão namorando. Alessandro diz a Marcos que recebeu um recado de Rubi dizendo que ele é o pai do filho que está esperando e que Heitor tentou envenená-lo. Marcos diz que procurou Heitor e ele negou que tivesse tentado envenená-lo, porém, aconselha o amigo a denunciá-lo, pois existem evidências que o comprometem. Alessandro diz a Marcos que não acredita que Heitor seja culpado. Heitor vai até o hospital para dizer a Alessandro que não tentou envenená-lo. Rubi pede a Caetano que a deixe ficar em sua casa, pois precisa se sentir protegida. Heitor procura Rubi na casa da irmã. Caetano o enfrenta e diz que se tentar levá-la à força chamará a polícia. Genaro alerta Heitor para o fato de que seu pai matou sua mãe por causa de um ciúme sem fundamento e logo depois se suicidou. Ele também sugere ao afilhado que procure a ajuda de um psicólogo. Heitor, violento, responde que não está louco, apenas está furioso por que Rubi foi para cama com Alessandro. Heitor garante ao padrinho que apesar do que aconteceu entre Rubi e Alessandro, o filho que ela espera é seu e nunca lhe dará o divórcio.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).