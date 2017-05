Confira a semana de O que a vida me roubou (1 a 6/5)

Você está: Novelas

Segunda-feira



José Luis diz a Alessandro para ser sincero. Alessandro diz que é inocente e que, se José Luis acreditar nisso, impedirá que uma injustiça aconteça com ele. José Luis responde que sabe que ele não é esse tipo de pessoa, então, tentará não permitir que isso aconteça com ele. Alessandro diz que mesmo sendo difícil, nada nem ninguém vai separá-lo de Montserrat e seu filho. Demetrio diz a sua mãe que Josefina ficará com ele enquanto se reconcilia com seu irmão. Graziela responde que não permitirá, então Demetrio diz que aquela também é sua casa. Jose Luis diz a Alessandro que Joaquim confessou que ambos estavam em comum acordo para assassiná-lo. Alessandro desmente a história. O capitão Robledo diz a Joaquim que não acredita que Alessandro seja seu único sócio. Demétrio diz a sua mãe que se ela não tratar bem Josefina, ele confessará um de seus segredos a Alessandro. Graziela, chorando, diz que o filho acaba de destruir seu coração. Alessandro diz ao capitão Robledo que eles deveriam investigar a Pedro também. O advogado Cervera, Alessandro e Demetrio se dispõem a abrir o envelope com o exame de DNA para saber se Demetrio é filho de Benjamin Almonte. Pedro chega e diz que é o advogado de Demetrio. Cervera diz que o exame deu positivo, mas é impossível que a amostra seja de Demetrio. Alessandro, furioso, diz que tentaram fazê-lo de bobo. Demetrio acusa Graziela de tê-lo enganado com o exame de DNA. Demetrio diz a Josefina que não suporta sua mãe, assim o melhor é que partam. Josefina pergunta onde irão viver e alerta ao esposo que ele precisa trabalhar. Rosário diz a Alessandro que chegou uma mulher procurando por seu pai e dizendo ser sua sobrinha. Montserrat diz que supõe que Benjamin não tinha parentes, por isso Alessandro herdou tudo. Alessandro responde que não tinha conhecimento dessa sobrinha. Alessandro diz a Fabiola que seu pai morreu. Ela se surpreende e diz que não sabia que seu tio tinha um filho, pois ele jamais lhe disse nada. Amélia diz a Macário que Benjamin levou a filha de Graziela para os Estados Unidos, a deixou com sua irmã, e pediu que ela e seu esposo a criassem como se fosse deles. Amélia ainda diz que ninguém sabe que essa menina existe, além de Graziela. Fabiola diz a Alessandro querer ver o testamento de seu tio, pois ele já havia a confessado que tudo que tinha seria para ela. Alessandro responde que seu pai sempre o renegou, mas antes de morrer, por meio do padre Anselmo, Benjamin o reconheceu como filho.



Terça-feira



Pedro diz ao capitão Robledo que parece que Alessandro foi colocado em liberdade. Ele responde que não existem mais provas que o incriminem, assim, acredita que Joaquim não esteja dizendo a verdade. O padre confirma a Montserrat que sua mãe teve uma outra filha, mas que ela morreu. Renato pergunta a José Luis se ele acredita na inocência de Alessandro. Pedro diz a Maria que se deseja recuperar Alessandro, terá que fazer o que ele ordenar. Maria responde que fará o que for necessário. Ele então pede que a jovem declare contra Alessandro. Maria concorda, desde que Alessandro jamais o saiba. Fabiola diz a Sandro que seu tio Benjamin morreu e deixou toda sua fortuna para seu filho. Sandro diz que segundo Benjamin, ele não tinha parentes. Montserrat diz a Alessandro que ele tem que agradecer a Jose por seu apoio. Rosário diz a Alessandro que o chefe de polícia está em sua procura e, ao que parece, tem notícias de Maria. Ezequiel diz a Alessandro que Adolfo ajudou Maria a esconder-se. Ela foi encontrada desmaiada e em seguida foi levada ao hospital, pois, ao que parece, ela tentou se suicidar. Nadia diz a Esmeralda que Ezequiel é amante de seu marido, que os viu juntos em sua jacuzzi fazendo algo que a envergonha dizer. Esmeralda se surpreende e tenta convencê-la de que deve haver se equivocado, pois Ezequiel é apenas amigo de Pedro. José Luis quer falar com Montserrat a sós, mas Montserrat pede a Rosário que esteja presente. Alessandro pede a Adolfo que receba Maria em sua casa por alguns dias. Maria, hipócrita e chorando, tenta convencer Alessandro que não queria roubar seu filho, muito menos fazer lhe mal. Ela diz que só queria que pensassem que ele estava perdido e que ela havia o encontrado para que ele se sentisse em dívida com ela. O doutor Espino diz a Alessandro que é necessário que Maria fique tranqüila e não sofra fortes emoções, do contrário poderá voltar a atentar contra sua vida. Adolfo diz a Maria que convenceu Alessandro a levá-la para sua casa. Maria pede a Adolfo que faça amor com ela. O padre chega e se surpreende ao vê-los. Maria acusa Adolfo de tentar abusar dela. Montserrat recrimina sua mãe por ter enganado Alessandro usando Demetrio. Graziela responde que não queria lhe roubar nada. Montserrat pede a ela que fale de sua outra filha, a que teve com Benjamin Almonte.



Quarta-feira



Montserrat recrimina sua mãe por não ter amado seu pai e ter se casado com ele apenas por dinheiro, pois o enganou durante toda a vida com Benjamin Almonte. Maria convence o padre Anselmo de que está arrependida de tudo que fez. Ela também o convence a pedir a Montserrat que vá vê-la, pois deseja lhe pedir perdão. Nadia diz a Pedro que vai engravidar do homem que ama. Pedro responde que quando ela estiver grávida, deixará de ver Victor para sempre. Nadia pede duas coisas: A primeira é que deixe Esmeralda em paz, sob o risco de ter sua vida política destruída, e a segunda é que a diga por que jamais a tocou como mulher. Pedro responde que quando jovem, sofreu um grave acidente e o médico o “mutilou” para lhe salvar a vida. Alessandro diz a Montserrat que o psiquiatra lhe disse que Maria não deve ficar só, nem sofrer emoções muito intensas, pois poderia voltar a atentar contra sua própria vida. Sendo assim, ele a levará para casa por uns dias. Montserrat responde que voltará para a casa de sua mãe durante esse período. Padre Anselmo diz a Montserrat que não acredita nas boas intenções de Jose Luis para com Alessandro, pois sente que em sua alma ainda guarde muito rancor. Montserrat responde que José é um bom homem. Pedro adverte Nadia que se chegar a descobrir que alguém mais sabe do que acaba de lhe contar, a mata. Maria, chorando, tenta convencer Montserrat de que está arrependida e a pede perdão. Montserrat responde que queria perdoá-la, mas não acredita em sua sinceridade. Maria se surpreende. Maria responde que falou com ela do fundo do seu coração. Montserrat diz que esse é o problema, pois não acredita que ela tenha um coração, muito menos sentimentos.



Quinta-feira



Alessandro diz ao Doutor Espino que irá pagar seus honorários e sempre agradecer por ter levado Maria ao hospital, o doutor o diz que Maria deve estar com ele, Alessandro responde que isso não é possível, pois acarretaria problemas com sua esposa. Maria tenta convencer Alessandro de que Montserrat foi muito dura com ela e a humilhou. Alessandro a diz que não irá levá-la para a casa, porém nem por isso irá desampará-la. Jose Luis diz a Joaquim que sabe que ele está tentando incriminar Alessandro injustamente. Alessandro diz a Montserrat que Maria escapou do hospital e o preocupa o que ela pode fazer. Montserrat diz que Maria é responsável pelos seus atos. Sandro convence Alessandro a permitir que Fabiola viva em sua casa. Sandro diz a Fabiola que seu primo aceitou que ela viva em sua casa. Fabiola responde que a vida em família a entedia, mas Sandro a lembra que há muito dinheiro em jogo. Nadia se surpreende ao ver Maria em sua casa e a pergunta o que ela faz ali. Adolfo chega e diz que ela estava em busca de trabalho, pois não tem pra onde ir. Nadia responde que não está precisando de empregadas. Pedro diz a Maria que está muito decepcionado com ela, pois pediu que ela não fizesse mais a bobagem de ir a sua casa, e que ela deveria estar com Alessandro. Maria responde que não conseguiu convencer Montserrat de seu arrependimento, então não teve como entrar na casa. Victor diz a Nadia que Alessandro suspeita que Pedro esteja por trás dos cultivos de droga e deseja culpá-lo. Pedro e Adolfo, ao ver Nadia os espiando, dizem que Jose Luis vai ajudá-los a destruir Alessandro com o único intuito de separá-lo de Montserrat. Nadia diz a Montserrat que escutou uma conversa entre Pedro e Adolfo, tentando forjar provas falsas contra Alessandro, e que Jose Luis também está a enganando. Alessandro questiona o advogado quanto à existência de uma sobrinha de Benjamin, e que a aceitou em sua casa para descobrir quais as suas intenções. Pedro diz a Joaquim que precisa fazer uma ligação para um de seus contatos e ver como anda o caso de Alessandro. Maria diz a Jose Luis que já sabe que está investigando Alessandro. Montserrat chega e lhe pergunta se é verdade que vai fabricar provas falsas para meter Alessandro na prisão.



Sexta-feira



Pedro obriga Joaquim a chamar um dos seus sócios e pede que ele envolva Alessandro nos negócios do narcotráfico. Montserrat chega à casa de Jose Luis e, ao ver Maria ali, conclui que o que Nadia disse é verdade. Ela diz que e diz a está muito decepcionada, pois ele a fez crer que acreditava na inocência de Alessandro e iria ajudá-lo. Ela grita que ele realmente deve odiá-lo muito. Jose Luis responde que o odeia porque Alessandro tem tudo que um dia ele sonhou ter. Montserrat diz que se ele destruir Alessandro, a vingança dela será muito pior. Demetrio diz ao capitão Robledo que sua família está na ruína e suplica por uma oportunidade de trabalho na Marinha. Samuel chega à casa de Alessandro e diz que Joaquim o disse que foi vê-lo para concretizar o “negócio”. Ele mostra uma maleta com dinheiro a Alessandro, que responde que não tem nada a ver com seus “negócios”. Samuel o ameaça com uma arma. Fabiola chega, golpeia Samuel, e o entrega a Ezequiel. Fabiola esconde o dinheiro e entrega a maleta vazia a Ezequiel, que ordena a seus companheiros que façam uma varredura na casa pelo dinheiro. Fabiola diz a Alessandro que escondeu o dinheiro para ajudá-lo. Montserrat diz a Alessandro que Jose Luis mentiu. Sandro diz a Fabiola que deve deixar a polícia levar Alessandro, pois assim seria mais fácil tirar lhe toda a fortuna. Fabiola responde que fez o que fez para ganhar a confiança de Alessandro. Victor e Alessandro estão queimando o dinheiro de Samuel e se surpreendem ao ver José Luis, que diz que eles estão queimando evidencias.





