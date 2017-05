Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de Carinha de Anjo (1 a 6/5)

Vcfaz - Hoje, 13:06







Segunda-feira



A coluna de Rosana trava mais uma vez e Juju decide ficar com a mãe em casa. Madre Superiora conta para a irmã Cecília que o doutor André ligou para dizer que Dulce Maria está melhor. A noviça comemora e com a autorização da Madre vai ao hospital para visitar a carinha de anjo. Peixoto e Ribeiro falam sobre o jantar de Rosana. Tom conversa com as meninas sobre a peça Cinderela. Frida e Bárbara querem o papel principal. Nicole também vai ao hospital ver Dulce Maria. Peixoto está com dois presentes, um ensaio fotográfico para Rosana e um chaveiro para Haydee, porém, ambos estão com embalagens iguais. Nicole consegue fazer Gustavo pedir desculpa para ela. Cecília chega ao hospital no mesmo momento e vê Nicole abraçada em Gustavo. Rosana diz para Juju que ela e Zeca estão apaixonados um pelo outro. Fabiana traz os figurinos para a peça e as meninas perguntam quem será o príncipe. Nicole acusa Cecília de ser a responsável pelo incidente de Dulce Maria. A noviça sugere que conversem com Dulce para que a menina explique o ocorrido. Gustavo pede para Nicole ir embora na frente que irá com Cecília falar com Dulce. A modelo fica irritada. Dulce conta o que aconteceu e Gustavo pede desculpa para Dulce.



Terça-feira



Rosana fica brava com o chaveiro e Peixoto explica que o presente seria para Haydee, que é quem ele está investigado. Rosana compreende e diz que está no aguardo de seu real presente. Franciely conta para Rosana e Juju sobre o acidente de Dulce e Emílio escuta e chora. Gustavo elogia Veronica pelo auxilio dela como amiga e diz para que a mulher não ligue para as provocações de Silvana e o ciúme de Nicole. Bárbara e Frida fingem para a Madre que estão sendo culpadas injustamente pelo acidente de Dulce e que por isso as meninas querem que elas sejam as vilãs da peça. Haydee fica encantada com o presente de Peixoto. Madre Superiora ordena para Tom e Fabiana que Bárbara e Frida serão a Cinderela e a Fada Madrinha. A religiosa avisa também as crianças sobre a decisão.



Quarta-feira



Madre Superiora diz para Fabiana que agora que Dulce está fora de perigo a religiosa pode voltar ensaiar as irmãs para o concurso de corais. Cecília conta para Diana que não consegue superar a paixão que sente por Gustavo. Dulce sonha mais uma vez com sua mãe, Tereza. A carinha de anjo acorda e Gustavo diz para a pequenina que após três dias no hospital ela vai finalmente voltar para casa. Dulce Maria conversa com alguns pacientes e diz para eles mensagens de esperança. Gustavo fica encantado com a atitude da filha. Fabiana ensaia as irmãs enquanto as meninas do colégio assistem a tudo. Flávio volta para Doce Horizonte.



Quinta-feira



Dulce Maria diz para Gustavo que o doutor André é solteiro e que poderia casar com a Nicole, quem considera apenas amiga de seu pai. Gustavo fica enciumado com a situação. Érica (Einat Falbel) liga para Flávio e conta que está de volta em Doce Horizonte e que a polícia está atrás dela. Dulce Maria chega em casa e é recepcionada por todo mundo que ela gosta. Emílio dá flores para a amiga. As meninas da escola conhecem Miguel. Silvana implica mais uma vez com Verônica por achar que ela demorou demais no almoço. Fátima conversa com Cecília sobre Flávio, mas sem citar nomes e revela estar apaixonada. Bárbara e Frida decidem conversar com seus pais e aumentar algumas situações para prejudicar a escola. Flávio se encontra com Érica, que ameaça contar toda a verdade para o delegado Peixoto.



Sexta-feira



Érica (Einat Falbel) diz para Flávio que se ele não der seu dinheiro ela contará tudo sobre o golpe que armaram para o delegado. Zé Felipe apresenta Miguel para a vaca Mimosa e aos outros animais. As irmãs ficam gripadas e o doutor André é chamado para examinar todas. Fabiana fica preocupada que isso afete o desempenho do coral. Miguel brinca também com os porcos. Nicole vai ao quarto de Dulce Maria se despedir da menina, que estava com Juju e Emílio. Rosana conta para Peixoto que teve impressão de ter visto a falsa assistente social. Haydee escuta escondida a conversa e o momento em que Rosana diz que eles conseguiram pegar a golpista e ela. Haydee conta para Flávio o que descobriu e que o amor de Peixoto era mentira. Flávio revela que tem um plano para conseguir se livrar de todos.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).