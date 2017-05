Você está: Novelas

Confira a semana de A escrava Isaura (1 a 6/5)

Segunda-feira



Leôncio diz à Malvina que vai casar Belchior com Isaura. Henrique vê Isaura beijar Álvaro. André leva Rosa para o quilombo. Leôncio conta a Belchior que vai casá-lo com Isaura. Belchior diz a Leôncio que Isaura está com Álvaro. Leôncio bate em Isaura e diz que vai casá-la com Belchior. Isaura é colocada no tronco. Tomásia recebe a carta de Diogo. Sebastião se sente só. Perpétua se sente mal e manda avisar Álvaro. Belchior visita Isaura na senzala. Leôncio revela a Francisco detalhes de seu plano.



Terça-feira



Belchior fica contente por ser o noivo de Isaura. Branca vai até o tronco onde está Isaura e a ameaça caso ela tente algo com Álvaro. Henrique se embriaga por Isaura. Belchior vai com os capangas para o bordel comemorar seu noivado. Malvina tenta entender o motivo do futuro casamento de Isaura com Belchior. Branca aproxima um punhal perto dos olhos de Isaura. Geraldo chega a tempo de impedir que sua irmã a machuque. Isaura pede a Geraldo que avise a Álvaro sobre seu noivado. Malvina explica à Isaura que não pode ajudá-la. Cel. Sebastião pede que Martinho procure por Rosa, pois ela fugiu. Rosa chega no quilombo com André e Moleca fica furiosa. Álvaro recebe uma carta avisando que sua mãe está doente, decide então seguir viagem. Helena descobre que Diogo está vivo. Tomásia visita Miguel na prisão. Geraldo encontra Malvina sozinha na sala. Miguel conta à Tomásia que o prisioneiro ao lado dele é inocente e que não deve ir à forca. Coqueiro é levado para a forca. Leôncio encontra sua esposa conversando com Geraldo. Leôncio vai até a cozinha para contar seus planos à Isaura.



Quarta-feira



Leôncio pede que Isaura passe as mãos em seu cabelo. Branca e Geraldo descobrem que Álvaro viajou. Leôncio rouba um beijo de Isaura. Moleca briga com Rosa e diz a André que irá atrás de Bernardo. Diogo volta para casa. Francisco avisa Leôncio que Álvaro voltou para São Paulo. Leôncio corre para dar a notícia para Isaura. Geraldo explica a verdadeira razão da partida de Álvaro. Branca decide voltar para sua cidade. Estela cuida de Perpétua. Leôncio quer que um falsário imite a letra de Álvaro em uma carta para Isaura. Na carta, o amado dirá que não a quer mais. Diogo recebe a notícia que Helena está de volta. Moleca se encontra com Bernardo. Belchior conversa com Isaura na cozinha. Cel. Sebastião sonha com Gioconda. Branca escuta a conversa de Leôncio com Francisco e se oferece para ajudá-los para afastar Isaura de Álvaro.



Quinta-feira



Leôncio beija Branca. Geraldo vai até o quarto de Malvina lhe dizer galanteios. Margarida diz a Francisco que conhece um falsificador de cartas. Belchior fala para Isaura que ela não precisa beijá-lo depois do casamento. Bernardo pede Moleca em casamento e lhe dá um beijo. Tomásia confessa à sua mãe que se interessa por Miguel. Gioconda recebe um convite do Cel. Sebastião para almoçar em sua casa. Branca vai até Isaura lhe dizer que ela se casará com Álvaro. Geraldo e sua irmã voltam para São Paulo. Rosa e André se beijam. Branca conta à Malvina sobre seu casamento. Perpétua tem medo de morrer. Leôncio recebe a carta de Álvaro falsificada e a leva para Isaura, que se decepciona. Isaura conta para Malvina que Leôncio dará a liberdade de seu pai caso ela se case com Belchior. Gioconda vai até a casa do coronel. Helena chega de carruagem e encontra o Dr. Paulo. Miguel se declara para Tomásia. Leôncio chega logo depois.



Sexta-feira



Leôncio e Tomásia discutem. Dr. Paulo leva Helena para a casa de Sebastião. Leôncio convence Miguel com a carta falsa de Álvaro. Helena bate em Dr. Paulo com uma garrafa. Isaura chora. Álvaro chega em sua casa. Malvina dá conselhos a Isaura.





