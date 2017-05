Você está: Novelas

Confira a semana de O rico e o Lázaro (1 a 6/5)

Segunda-feira



Lior golpeia Rato e salva a vida de Asher. Sargão se despede de Nabucodonosor. Dalila diz que Raquel está comendo muito. Edissa avisa que não se casará com Joaquim. Arioque se oferece para chamar Hurzabum na Casa da Lua. Matias beija Gadise. Rabe-Sáris se recusa a ajudar Tamir e Shamir. Kassaia pede para Matias fazer algumas anotações. Nebuzaradã chega e estranha a presença do hebreu no quarto da princesa. Nitócris procura Sammu-Ramat e pergunta desde quando ela se deita com Nebuzaradã. Asher conversa com Lior. Em conversa com Ravina e Zadoque, Zac assume seu sentimento por Joana. Fassur chega. Nebuzaradã ameaça Matias e finge uma crise de ciúmes. Nitócris avisa à Sammu sobre seu desejo pelo poder. Zac discute com Fassur. Asher e Lior tentam se livrar dos morcegos na mina de cobre. Ebede-Meleque se abre com Joana. Arioque dá o recado a Hurzabum e flerta com Shag-Shag. Joaquim fala sobre seu amor por Edissa. Aspenaz avisa que Sargão está de partida. Zabaia desrespeita Shag-Shag e Arioque o ameaça. Nabucodonosor se despede de Sargão. Hurzabum toca flauta para Amitis. Neusta pede conselhos a Daniel. Chaim estranha o comportamento ousado e carinhoso de Elga. Aspenaz avisa ao rei sobre o encontro da rinha com o músico. Sammu-Ramat encontra Beroso e faz perguntas sobre Nitócris. Dalila costura para a princesa no palácio. Hurzabum fica tenso ao ver o rei se aproximar. Zac e Absalom vão até a casa de Ravina. Na mina de cobre, Asher e Lior são surpreendidos com a chegada de alguns oficiais.



Terça-feira



Asher e Lior tentam despistar os feitores. Dana tenta evitar Absalom. Nabucodonosor pede para Arioque ficar de olho em Hurzabum. Nebuzaradã fica preocupado ao saber do encontro de Nitócris com a sacerdotisa. Hurzabum fala sobre Arioque com Shag-Shag. Amitis gosta de saber que o rei sentiu ciúmes do músico. Evil-Merodaque elogia a beleza de Shamiran. Joana diz que não pode se casar com Zac. Nebuzaradã agradece a noite com Sammu. As gêmeas Talita e Samira são levadas para o Mercado de esposas. Inocente, Kassaia se desculpa com o marido. Ebede-Meleque se abra com Dana. Daniel visita Zadoque. O governador afirma que lhe ajudará. Kassaia cuida de Nebuzaradã. Raquel reclama do perfeccionismo de Dalila. Fassur diz que as mulheres são o caminho para perdição de um homem. Neusta para Sammu-Ramat ver o futuro de Joaquim. Zelfa fala sobre Deus com Elga. Matias beija Gadise novamente. Joaquim fala de Edissa com Evil. Nitócris diz que Shamiran é metida. Nabucodonosor se irrita com o jeito de Nabonido. Zelfa visita os familiares de Ravina. Joana se lembra de seu grande amor. Asher e Lior voltam para a Babilônia. Zac convida Joana para um passeio. Dana se assusta com o jeito agressivo de Absalom. Zac está prestes a se declarar para Joana quando ela avista Asher e Lior chegando na cidade.



Quarta-feira



Zac diz que Joana deve ter se enganado. Ilana questiona a atitude de Absalom. Matias se declara para Gadise. Dana diz não querer mais receber visitas de Absalom. Lior finge ter um recado do deus Marduk para Beroso. Zac tenta consolar Joana. Edissa fala de seu amor por Joaquim. Neusta repreende o filho. Em conversa com Asher, Lior diz que um homem tentou compra-lo. Joana diz que não esquecerá seu grande amor. Chaim humilha Nicolau. Tamir discute com Shamir. Beroso descobre sobre o acidente na mina de cobre. Mesaque gosta de conversar com Raquel. Lia e Naomi avistam Daniel e Abednego em seus cavalos. Nicolau ajuda Elga a cuidar do comércio de Tamir e Shamir. Em conversa com Beroso, Lior finge ter falado com Marduk. Amitis nota a tristeza de Kassaia. Beroso diz que organizará um torneio de lutas na Casa da Lua. Amitis procura Sammu-Ramat e diz estar preocupada com Kassaia. Tamir e Shamir participam de um leilão de esposas. Nebuzaradã gosta da ideia do torneio de lutas. Shamir e Tamir compram as gêmeas Talita e Samira. Nabucodonosor elogia a bondade de Daniel. Na companhia de Abednego, o governador encontra Ezequiel. Nitócris humilha Kassaia. Zac vai até a Casa da Lua e pede bebida. Nebuzaradã trata Kassaia com frieza. Ravina fica indignado ao saber da atitude agressiva de Absalom. Larsa chama Asher para um compromisso. Na Casa da Lua, Rabe-Sáris apresenta Nebuzaradã a Zac. Shamir e Tamir apresentam suas novas esposas aos familiares. Sammu-Ramat encontra Kassaia e avisa que o único jeito da princesa engravidar é se deitando com outro homem. Zabaia anuncia o início do torneio de lutas. Zac se surpreende ao ver Asher chegando para lutar.



Quinta-feira



Zac diz a Rabe-Sáris que mentiu para Joana sobre a morte de Asher. Ilana pede ajuda a Ravina. Kassaia não aceita a proposta de Sammu-Ramat e pede um tempo para pensar. Talita e Samira se oferecem para ajudar Elga. Nitócris chantageia Sammu-Ramat e avisa que seus irmãos não podem ter um herdeiro. Evil-Merodaque discute com Shamiran. Larsa recolhe as apostas na Casa da Lua. Asher se assusta ao ver seu adversário. Zac aposta na vitória do amigo de infância. Daniel, Ezequiel e Abednego falam sobre o poder de Deus. Gadise tenta consolar Kassaia. Talita discute com Samira e Zelfa estranha. Sammu-Ramat conversa com a serva Darice. Shamiran se entende com Evil. Amitis elogia o desempenho da costureira Dalila. Aspenaz avisa que Hurzabum está com medo do rei. Elga elogia o tempero das gêmeas. Sadraque e Mesaque conversam sobre as contas do palácio. Joaquim se declara para Edissa. Abednego avisa que Daniel precisa encontrar uma mulher. Sadraque corteja Dalila. Raquel diz ter medo de engordar, mas não para de comer. Shamir e Tamir levam suas esposas para o quarto. Amitis pede para o rei deixar Hurzabum em paz. As gêmeas decidem dormir sozinhas. Asher começa a lutar com Touro, seu oponente. Joana consola Ebede-Meleque. Asher segue lutando com Touro. Lior pede para Deus ajudar Asher. Zac diz que o amigo sempre lutou bem. Joana se despede de Ebede-Meleque. Shag-Shag torce para Asher. Joana pensa em seu grande amor. Asher se recusa a matar o adversário. Nebuzaradã então avisa que o hebreu deverá morrer. Impulsivamente, Zac grita desesperado. Joana acorda chamando Asher.



Sexta-feira



Zac disfarça o desespero. Touro desperta e ataca Asher. O hebreu se desvencilha e tenta matar Nebuzaradã. Zabaia e Larsa desarmam Asher. O chefe da guarda-real o ameaça. Larsa recolhe as apostas. Beroso diz que seu escravo ainda lhe dará muito dinheiro. Rabe-Sáris não entende a preocupação de Zac. Joana fala do poder de Deus. Lior fica aliviado ao ver Asher retornando ao alojamento de escravos. Tamir e Shamir adormecem na sala. Eles acordam cedo e voltam para o quarto. Larsa diz que Asher poderá se alimentar melhor que os outros prisioneiros. O escravo Joel olha com raiva para Asher. Ravina sai à procura de Absalom. Nabucodonosor é avisado sobre o torneio de lutas. Zac discute com Chaim. Talita e Samira mentem e elogiam o desempenho dos maridos. Ravina chega e pede para falar com Absalom. Em conversa com Sammu, Amitis diz que Kassaia deve aceitar a proposta. Evil tenta animar a irmã. Nitócris faz planos ambiciosos. Shamiran diz que pode ter despertado a inveja de algumas pessoas no palácio. Ravina discute com Chaim. Daniel e Abednego se despedem de Ezequiel. Neusta é dura com Edissa. Hurzabum reclama da violência das lutas. Rabe-Sáris diz que Zac deve escolher entre o amor de Joana e a amizade de Zac. Elga diz que não fará as tarefas domésticas para as novas noras. Daniel e Abednego conhecem Lia e Naomi. Amitis elogia o trabalho de Dalila. Sadraque corteja a costureira. Belsazar pergunta o motivo de Nebuzaradã não ter tido filhos. Kassaia fica magoada. Evil, Mesaque e Sadraque conversam sobre as mulheres. Elga discute com as gêmeas. Fassur ofende Joana. Larsa oferece um banquete para Asher. O escravo Joel ameaça o hebreu. Kassaia procura Sammu-Ramat e diz aceitar a proposta de se deitar com outro homem.





