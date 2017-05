Você está: Novelas

Confira a semana de Novo Mundo (1 a 6/5)

Segunda-feira



Anna não se conforma com a censura a seu livro. Cecília confidencia a Diara que está apaixonada por Libério. Thomas exige que Elvira convença Anna de que tem uma família feliz com Joaquim. Joaquim questiona Pedro sobre as mudanças no livro de Anna. Anna desmaia depois de autografar os livros. Jurema torce para Piatã se casar com Jacira. Joaquim afirma a Dom Pedro que não descuidará de sua segurança. Cecília devolve o livro de Libério com uma carta dentro. Dom Pedro ofende Chalaça. Benedita sugere que Felício denuncie Domitila à Polícia. Licurgo e Germana compram escravas, mas não conseguem se comunicar. Jacira tenta ensinar Piatã a caçar. Thomas faz intriga de Joaquim para Chalaça. Anna conta para Leopoldina que está esperando um filho de Joaquim.



Terça-feira



Anna diz a Leopoldina que contará a verdade para Thomas e Joaquim. Wolfgang decide ensinar boas maneiras a Diara. Thomas manda Nívea impedir Anna de sair sozinha. Cecília se surpreende ao ver sua carta publicada no jornal. Joaquim sugere que Chalaça surpreenda Dom Pedro. Wolfgang compra um título de nobreza para Diara. Elvira descobre que Anna está grávida. Amália tem um surto depois de um sonho e a Madre tenta acalmá-la. Chalaça conta sobre Domitila para Dom Pedro. Ubirajara desconfia de que Jacira e Piatã mentiram para sua nação. Thomas, Sebastião e Avilez confabulam contra Dom Pedro. Elvira conta para Joaquim sobre a gravidez de Anna. Leopoldina exige que Dalva e Lurdes se sentem à mesa e manda Patrício servi-las. Domitila aceita ser presa para não revelar o paradeiro dos filhos para Felício. Joaquim procura Anna.



Quarta-feira



Joaquim questiona Anna sobre a paternidade da criança que espera. Leopoldina sofre com as ausências do marido. Licurgo e Germana tentam cobrar de Chalaça e Dom Pedro as despesas que tiveram na taberna. Francisco implora que a prisão de Domitila seja domiciliar. Anna mente e diz a Joaquim que o filho que espera é de Thomas. Quinzinho leva Anna para falar com Elvira. Thomas garante a Avilez que facilitará o roubo do dinheiro que Dom Pedro planeja mandar para São Paulo. Anna conta para Thomas que está grávida. Germana e Licurgo são enganados. Piatã confessa a Ubirajara que não sabe caçar. Cecília envia outra carta a Libério. Joaquim ataca os bandidos que tentam levar o baú com o dinheiro de Dom Pedro. Avilez se surpreende com o conteúdo do baú que foi roubado. Pedro destitui Thomas de seu cargo.



Quinta-feira



Thomas não consegue argumentar com Dom Pedro. Ubirajara desafia Piatã. Thomas afirma a Anna que Joaquim fez intrigas contra ele. Anna garante ao marido que conversará com Leopoldina. Joaquim reclama por Elvira tentar se comportar como Anna. Elvira encontra Germana e Licurgo amarrados. Diara pede para ter filhos com Wolfgang. Piatã é obrigado a caçar sozinho na mata. Anna discute com Joaquim por causa de Thomas. Joaquim flagra Licurgo e Germana saindo da sala de Thomas. Cecília leva Peter ao convento para ver Amália. Thomas avisa a Sebastião que não poderá liberá-lo dos impostos. Piatã volta com uma caça para a aldeia e Jacira se surpreende. A Madre flagra Cecília e Peter falando com Amália. Chalaça oferece dinheiro para Felício se afastar de Domitila. Pedro descobre que Leopoldina está grávida. Avilez entrega a Dom Pedro uma carta exigindo sua volta a Portugal.



Sexta-feira



Dom Pedro se enfurece com Avilez e Joaquim tenta contê-lo. Joaquim orienta Dom Pedro a lutar pelo Brasil. Piatã faz uma cerimônia de iniciação com os Tucarés. Joaquim, Peter e Libério combinam uma manifestação para apoiar Dom Pedro. Idalina sugere a Diara que a dificuldade de ter um filho pode ser de Wolfgang. Thomas tem um plano para acabar com a manifestação a favor de Dom Pedro. Leopoldina pede o apoio de Anna para seu marido. Elvira convence Germana e Licurgo a não apoiar Portugal. Dom Pedro se emociona com o apoio do povo. A mando de Thomas, um grupo liderado por Matias ataca o Paço e inicia uma confusão na manifestação. Anna vê Thomas indo para a sede do partido português. Joaquim salva Anna de ser atacada na rua.



Sábado



Joaquim leva Anna para um lugar seguro. Avilez, Sebastião e Thomas se preocupam com a invasão à sede do partido português. Joaquim sente o bebê de Anna na barriga e os dois se aproximam. Pedro teme que o povo ataque sua família e pensa em abandonar o Brasil. Domitila afirma que apoiará Dom Pedro. Piatã conversa com Olinto sobre Jacira. Amália exige a presença de Cecília para a Madre. Cecília foge de um encontro com Libério. Thomas é ferido e Anna se preocupa com o marido. Sebastião avista Cecília e Matias alerta a menina para chegar em casa antes do pai. Leopoldina impede Anna de contar a verdade sobre a paternidade do filho que espera. Piatã beija Jacira. Thomas mente ao ser questionado sobre sua presença na sede do partido português. Anna se sente culpada por duvidar do marido. Thomas se vangloria para Avilez por ter enganado Dom Pedro.





