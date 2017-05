Você está: Novelas

Confira a semana de Rock Story (1 a 6/5)

Segunda-feira



Zac fica arrasado ao saber que a mãe esteve no Rio e não o procurou. Nelson conta que Amanda entrou para o Galáxia do Axé. Para afastar Léo de Stefany, Manu pede a Lázaro que organize uma turnê para eles na Europa. Léo avisa a Stefany que Néia concordou em ensiná-la a cozinhar. Marisa questiona Alex sobre a importância do caderno que ele deixou em sua casa. Haroldo demite Yasmin. Diana chora quando Chiara mostra o vestido que Gui comprou para a menina usar no casamento dele com Júlia. Yasmin beija Tiago. Gui avisa a Diana que Chiara não irá mais morar com ela.



Terça-feira



Diana se assusta quando Gui decide levar Chiara. Tainá convida Paçoca para trabalhar na gravadora. Léo se surpreende quando Stefany lhe conta o que sabe sobre a história de seu pai. Stefany revela que o pai de Léo voltou para Mesquita. Léo procura o pai e decide não contar a Néia o que descobriu. Nicolau e Tom veem Yasmin beijando Tiago. Gordo repreende Diana e diz que ela colocou a vida de Chiara em risco. Diana decide sair da casa de Gordo e pede para ficar com Lázaro.



Quarta-feira



Lázaro aproveita o momento de fraqueza de Diana para se aproximar. Léo conta a Yasmin que o pai deles voltou. Glenda promete devolver a Luizão o dinheiro que Amanda roubou. Natália afirma a Yasmin que ela está usando Tiago para esquecer Zac. Lázaro confessa a Diana que não se arrepende de ter roubado a música de Gui. Zac descobre que Tiago mentiu para Júlia. Yasmin procura Tiago. Lázaro é condenado a pagar uma grande indenização para Gui. Júlia desmascara Tiago na frente de Yasmin.



Quinta-feira



Tiago avisa a Júlia que voltará para Fernando de Noronha. Lázaro garante a Diana que recorrerá da decisão do juiz. Gordo alerta Diana para ter cuidado com Lázaro. Zac descobre que Mariane desistiu de vender o apartamento. Nelson sente ciúmes ao ouvir os comentários de outros homens sobre o cartaz de Glenda e Edith. Lázaro tenta reconquistar Diana. Júlia não consegue impedir Diana de levar Chiara. Diana inventa para Chiara que o casamento de Gui e Júlia foi adiado. Léo consegue se encontrar com o pai. Gui fica nervoso ao perceber que Diana sumiu com Chiara.



Sexta-feira



Gui diz a Júlia que Diana levou Chiara com o objetivo de arruinar o casamento deles. Gordo consegue encontrar Chiara e avisa a Diana que levará a neta ao casamento de Gui. Gui e Júlia se casam. Gordo diz a Diana que não confia mais nela. Léo avisa ao pai que Néia e Yasmin não demonstraram interesse em vê-lo. Léo sugere que o pai disfarce seu visual para não ser reconhecido por Néia. Diana manda Vanessa trabalhar no feriado. Lázaro conta a Diana sobre seu plano de trazer Mariane para o Rio.



Sábado



Diana pede que Lázaro não procure Mariane. Léo não gosta de saber que abrirá o show da 4.4 num festival. Tom sugere que Yasmin entregue o presente de aniversário de Zac na festa que os amigos promoverão para ele. Marisa conta a Romildo que Haroldo é o pai do filho que ela está esperando. Lázaro liberta Mariane da cadeia e avisa que Zac está precisando dela.





