Confira a semana deA força do querer (1 a 6/5)

Segunda-feira



Bibi defende Ritinha e Joyce se irrita. Anita critica Cibele por acabar com seu casamento. Eugênio repreende Ruy. Edinalva é impedida de entrar na empresa C.Garcia. Joyce discute com Silvana sobre a decisão de Eugênio para o caso de Ruy. Abel comenta com Nazaré que falará com a advogada para entrar com o pedido de divórcio do filho. Zeca troca mensagens com Jeiza. Nazaré teme pelo namoro do sobrinho. Ivana questiona Joyce sobre sua discussão com Silvana. Eugênio acerta com Heleninha os detalhes da hospedagem de Ritinha. Bibi garante a Ritinha que irá ajudá-la. Eurico decide conversar com Edinalva. Cibele pensa em sair do país. Caio briga com Eurico por causa de Edinalva. Irene faz uma pesquisa sobre Eugênio e sua família. Zeca e Jeiza dançam carimbó no bar de Nazaré. Ruy liga para Ritinha. Cibele decide perdoar Ruy.



Terça-feira



Ritinha reclama por não conseguir falar com Ruy. Joyce discute com Eugênio. Edinalva mente para Cândida e Nazaré sobre sua situação. Ruy conta para Cibele sobre a gravidez de Ritinha. Junqueira comenta com Heleninha sobre a briga entre Caio e Eurico. Ritinha foge da casa de Heleninha ao saber que Ruy e Cibele reataram. Jeiza descobre que Zeca não deu entrada no divórcio e termina o namoro com o rapaz. Junqueira, Heleninha e Bibi procuram por Ritinha. Joyce e Cibele pensam em levar Ritinha para fazer um exame de DNA no feto em sua barriga. Eugênio avisa a Ruy do sumiço de Ritinha. Cândida e Nazaré se enfurecem com Edinalva. Caio decide abandonar todas as causas da empresa C.Garcia. Ruy encontra Ritinha na praia. Irene se matricula na academia de Joyce. Zeca e Jeiza hostilizam um ao outro. Rubinho recebe um telefonema misterioso e Aurora estranha a atitude do genro. Ruy decide se casar com Ritinha.



Quarta-feira



Joyce tenta contatar Eugênio, que vai se encontrar com Irene. Ruy avisa que Ritinha e Marilda ficarão em sua casa. Joyce mente para Cibele sobre Ruy e Ritinha. Simone convence Ivana a procurar a psicóloga. Marilda chega ao Rio de Janeiro. Caio tenta convencer Joyce a aceitar o casamento de Ruy e Ritinha. Irene convida Eugênio para viajar. Eurico exige que Dantas compre a parte de Caio na empresa. Caio conta para Cibele que Ruy e Ritinha estão juntos. Ivana conversa com a psicóloga. Silvana faz apostas pelo computador. Cibele afirma que se vingará de Ruy e Ritinha. Zeca não gosta de ver Allan sair com Jeiza. Cândida e Nazaré cobram de Edinalva o dinheiro que ela está devendo. Jeiza perde a concentração durante o treino por causa de Zeca. Rubinho fecha mais uma suposta negociação e Aurora se impressiona. Caio afirma a Junqueira que não venderá sua parte na C.Garcia. Nonato implora que Jane di Castro finja que não o conhece. Ritinha fica apreensiva quando Eugênio pergunta sobre seus documentos.



Quinta-feira



Ritinha passa seus dados para Eugênio. Ivana tenta confortar Joyce. Eugênio obriga Ruy a se desculpar com Dantas. Cibele deixa o Rio de Janeiro. Ritinha pede novos documentos para Waldemar, em Parazinho. Simone bloqueia o site de apostas no computador de Silvana. Nonato ajuda Jane a se arrumar em seu camarim. Cláudio convence Ivana a viajar com ele. Cândida confirma que Jeiza está gostando de Zeca. Edinalva se insinua para o namorado de Aurora. Bibi ouve uma mulher falando com Rubinho no celular e decide seguir o marido. Caio reata com Leila. Abel se irrita por não poder dar entrada no divórcio do filho. Caio comenta com Silvana sobre a aproximação de Irene e Joyce. Eugênio conta para Ritinha que Edinalva está no Rio de Janeiro. Silvana ganha dinheiro jogando pôquer. Ivana pede a ajuda de Joyce. Joyce se surpreende ao ver Ritinha vestida de sereia na piscina do condomínio.



Sexta-feira



Joyce exige que Ritinha não use sua cauda de sereia na piscina. Dantas afirma que Cibele continuará como assessora da presidência na empresa. Silvana decide alertar Joyce sobre Irene. Leila discute com Caio por causa de Bibi. Cláudio tenta ter intimidade com Ivana. Bibi chega de surpresa no restaurante onde Rubinho trabalha. Irene chantageia Silvana. Nonato compra assessórios femininos com o dinheiro que recebe de Eurico. Joyce leva Ritinha ao shopping. Nonato se veste como mulher. Jeiza é escalada para comandar uma grande operação policial. Cândida tem um mau pressentimento quando Jeiza leva seu celular de trabalho ao sair de casa. Zeca afirma que não liberará Ritinha para se casar. Jeiza discute com Edinalva. Chega o dia do casamento de Ritinha e Ruy. Joyce culpa Caio pelo fim do romance do filho com Cibele. Anita manda fotos do casamento para Cibele. Jeiza é assaltada e Zeca tenta ajudá-la.



Sábado



Zeca leva um tiro para proteger Jeiza, que socorre o rapaz. Eugênio conduz Ritinha até Ruy. Heleninha é solidária ao desespero de Joyce. Ruy e Ritinha se casam. Shirley tem uma ideia contra Ruy e fala com Cibele. Simone questiona Ivana sobre a viagem com Cláudio. Eugênio pede para Caio se entender com Eurico. Leila questiona Silvana sobre Irene e estranha sua ausência no casamento. O buquê de noiva de Ritinha cai em cima de Caio. Heleninha questiona Caio sobre a venda de sua casa para Bibi. Ritinha e Ruy dançam o carimbó na festa de casamento e Joyce se desespera. Cibele assiste ao vídeo do casamento de Ruy. Jeiza e Zeca reatam o namoro. Caio decide se casar com Leila. Bibi reclama do namorado de Aurora. Ivana aceita que Simone marque uma nova consulta com a psicóloga. Irene manipula Eugênio. Edinalva vai com três seguranças à empresa C.Garcia. Ruy descobre a suposta gravidez de Cibele.





