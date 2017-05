Você está: Novelas

Confira a semana de Os dias eram assim (1 a 6/5)

Segunda-feira



Cátia ajuda Renato e Gustavo a fugir, mas acaba sendo presa. Gustavo afirma que Renato precisa ir com ele para o Chile. Gustavo e Renato se separam e o primeiro acaba preso. Cora observa as joias de Kiki. O homem que fotografou Alice aparece na delegacia e Vitor confisca sua câmera. Arnaldo manda Amaral não fazer nada contra Cátia. Renato avisa a Vera que viajará com Gustavo. Alice vê Gustavo ser preso. Josias e Natália se preocupam com Cátia. Vera pede ajuda a Toni. Alice alerta Renato sobre a prisão de Gustavo e implora que o namorado fuja do país. Vera vai à delegacia e consegue falar com Gustavo. Samuel explica a Renato o que ele deve fazer para chegar ao Chile. Alice sofre por causa de Renato. Arnaldo e Amaral fazem um acordo com Vera para manter a integridade de Gustavo.



Terça-feira



Vera afirma que cumprirá o acordo com Arnaldo. Samuel adverte Renato para não fazer qualquer contato com Alice. Vitor garante que reconquistará Alice com o afastamento de Renato. Cátia é humilhada por agentes. Toni tenta ser solidário a Vera. Cora apoia Kiki e faz elogios a Vitor. Arnaldo leva Cátia para casa. Vitor se aproveita da situação de Alice para envolvê-la. Renato e Samuel são parados por dois policiais na estrada. Arnaldo exige que Cátia se mantenha afastada de Alice e demite Josias. Monique tenta tranquilizar Toni. Amaral leva Gustavo para a enfermaria. Alice procura Cátia, que rompe com a amiga e a expulsa de sua casa. Vera anuncia à família que Renato não voltará para casa. Vitor e Cora comemoram a ida de Renato para o Chile. Alice sofre com a falta de notícia de Renato. Renato tenta atravessar a fronteira em Foz do Iguaçu. Amaral impede Vera de ver Gustavo. Vitor e Arnaldo inventam para Alice que Renato morreu.



Quinta-feira



Alice se desespera com a notícia e Kiki a consola. Renato atravessa a fronteira do país. Alice sai de casa apressada e é seguida por Vitor. Vitor consola Alice. Renato consegue a ajuda do dono de um bar próximo à parada de ônibus. Cora leva Kiki ao clube e é cercada por cobradores. Alice vai à casa de Vera. Vitor afirma a Cora que permanecerá amigo de Alice. Toni pensa em deixar a construtora. Renato e Alice pensam um no outro. Cora sugere que Vitor simule um enterro para Renato. Amaral e Arnaldo obrigam Vera a forjar o enterro do filho mais velho. Renato consegue dinheiro para seguir sua viagem. Alice aparece no falso enterro de Renato e Vera se irrita.



Sexta-feira



Vera tenta impedir Alice de seguir o falso cortejo. Maria ouve uma conversa entre sua mãe e Toni e desconfia. Amaral corta os cabelos de Gustavo. Arnaldo e Vitor comemoram o sucesso do plano contra Renato. Vera vê Gustavo e tenta tranquilizar o filho. Alice perdoa Arnaldo. Marcos vai à casa de Cora cobrar o dinheiro que lhe deve. Vitor afirma a Alice que está protegendo Gustavo na prisão. Monique estranha a irritação de Toni ao falar sobre o enterro de Renato. Natália e Cátia se despedem de Padre Nuno. Arnaldo expulsa Josias de sua construtora. Kiki estranha quando Alice reclama de enjoo por causa da comida. Renato pede carona para chegar ao Chile. Amaral leva Padre Nuno para a cela de Gustavo. Renato conhece Rimena. Alice passa mal. Renato encontra doutor Hernando e descobre que Rimena é sua filha.





