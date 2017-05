Você está: FabioTV

Jacquin cumpre missão em "Pesadelo na Cozinha"

Olá, internautas



A primeira temporada do “Pesadelo na Cozinha” chegou ao fim na última semana. A atração de Erick Jacquin terminou com bons índices de audiência para o padrão da Rede Bandeirantes. Ficou entre 4 e 5 pontos de média.



O chef cumpriu muito bem a sua missão ao conduzir o reality que se preocupa com o dia a dia de um restaurante. É um passo à frente do MasterChef. Enquanto o programa de terça-feira envolve a disputa que consagra o melhor cozinheiro amador do Brasil, “Pesadelo na Cozinha” mostra a realidade dos trabalhadores da “cuisine”.



Alguns episódios merecem destaque. No “Saia do Padre”, Jacquin se deparou com Itamar, marido de Elaine. Bravo. Turrão. Até mesmo, decidiu abandonar a gravação. O chef foi atrás do rapaz que fumava do outro lado do quarteirão. Além disso, o telespectador ficou incomodado diante do comportamento do marido com sua esposa. Consultei o perfil da Elaine no Facebook e informa que ela estaria solteira.



Outra edição que causou perplexidade surgiu no Sal e Pimenta. Neste local, o chef foi zombado. Os proprietários menosprezaram o figurino de Jacquin. Até mesmo, o dono, que é militar, enfatizou que o francês teria inveja dele. Inacreditável...O rapaz, com seu pai, também rebaixou o chef ao relembrar a falência do restaurante localizado em Higienópolis. Foram totalmente deselegantes. Jacquin estava lá para ajudá-los. E ninguém os obrigou a se inscrever para participar da atração.



Em alguns episódios, o reality desvendou sujeira em alguns restaurantes. Até encontraram barata morta. Nestes casos, a imagem do estabelecimento ficou suja, mesmo após a reforma patrocinada pela Band. Imaginem os antigos clientes que se depararam com isso?



A Band acertou com “Pesadelo na Cozinha”. É um reality que passou informação, até mesmo aos milhares donos de restaurantes espalhados pelo Brasil afora, e bom entretenimento. Jacquin apresentou uma postura mais dura, porém sem humilhar na esfera pessoal. Ficou dentro do tom.



Fabio Maksymczuk





