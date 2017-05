Você está: FabioTV

FabioTV

"Era Uma Vez Uma História" tira estereótipos de "Novo Mundo"

Vcfaz - Ontem, 13:19







Olá, internautas



Neste espaço, publicamos recentemente um “post” sobre os estereótipos explorados em “Novo Mundo”, novela das seis da TV Globo. Externei minha profunda irritação sobre a visão tachada sobre alguns personagens da História do nosso País que ganham repercussão em telenovelas e minisséries.



Foi com grande satisfação que acompanhei a estreia de “Era Uma Vez Uma História” na Band. A nova atração ocupa o horário do “Pesadelo na Cozinha”. Vai ao ar às quintas-feiras na faixa das 23 horas. Dan Stulbach e Lilia Schwarcz comandam os quatro episódios que rememoram fatos históricos do Brasil e ajudam a compreender o atual momento da sociedade brasileira.



Logo nesta estreia, Dan demonstra que está à vontade no comando da produção. Até mesmo superior em comparação com o trabalho apresentado na novela “A Força do Querer”. Já Lilia apresenta domínio de sua exposição sobre os acontecimentos históricos. Discurso envolvente. Explicativo e didático sem cair na chatice.



Neste primeiro episódio, a historiadora fez questão de ressaltar que Dom João VI não era um “bobalhão” e “comedor de frangos”, como, infelizmente, muitos querem crer e insistem nesta imagem em produções audiovisuais.



Foi um líder importantíssimo para o Brasil e, em especial, ao Rio de Janeiro. Suas obras permanecem em pé até os dias atuais. Lilia também reiterou a importância de Leopoldina para o estreitamento das relações entre os Impérios Português e Austro-Húngaro. E o segundo episódio deverá discorrer mais sobre tal ponto, já que será dedicado ao processo da Independência. As dramatizações se encaixam bem com a proposta. Lenine e Luiza Possi fizeram participações para lá de especiais. E foram ótimos.



“Era Uma Vez Uma História” traz conteúdo ao telespectador e poderá facilmente ser utilizado nas salas de aula em todo o Brasil.



Fabio Maksymczuk





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).