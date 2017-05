Você está: Notícias

Inédita na TV aberta, Globo estreia a quinta temporada de "Homeland"

Carrie tenta levar uma vida normal, na medida do possível, mas terá que encarar um dilema na quinta e inédita temporada de "Homeland - Segurança Nacional" , que a Globo exibe a partir dessa segunda (1º). Na quinta temporada da série, Carrie Mathison (Claire Danes) está trabalhando no setor privado em Berlim, na Alemanha, onde vive com sua filha e novo namorado. Ao sofrer um atentado, Carrie terá que deixar sua vida de lado para investigar essa nova ameaça.



A 5ª temporada de "Homeland - Segurança Nacional" estreia dia 1º de maio, após "Conversa com Bial" na Globo .





