Survivorman: Lendas

Especialista em sobrevivência conta histórias de luta pela vida no canal Discovery

robertoscalon - Ontem, 23:39







Les Stroud desafiou todos os limites da técnica e do próprio corpo ao sobreviver sozinho na natureza selvagem. Depois, ele foi além e registrou suas incursões solitárias em selvas, desertos e paisagens geladas. Agora, o canadense refaz os passos de pessoas que, repentinamente, viram a si mesmas em situações limítrofes e tiveram de lutar pela vida em circunstâncias trágicas, com a estreia de "Survivorman: Lendas" .



A minissérie em três episódios vai ao ar a partir de terça-feira (02) no canal Discovery. Com o inconfundível estilo que o tornou famoso e seus próprios métodos de sobrevivência, Les investiga casos de situações extremas vividas por pessoas comuns e coloca a si mesmo no lugar delas – alguns erros serão propositalmente reproduzidos; outros serão evitados, pois Les sabe que eles podem fazer a diferença entre voltar para casa e perecer diante da força da natureza.



Sem equipe de TV, sem apoio, sem socorro, sem comida e sem comunicação, ele se baseia em relatos sobre esses casos, refazendo os possíveis trajetos e mostrando quando e por que tomaria decisões que considera cruciais. Quando há sobreviventes, eles mesmos narram às câmeras a sequência de acontecimentos que quase os transformou em vítimas fatais.



"Survivorman: Lendas" estreia dia 02 de maio , às 19h50 no canal Discovery .





