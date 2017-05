Você está: Notícias

Lifetime Movies estreia produção original sobre o criminoso Happy Face

Nesta quarta (03), a faixa "Lifetime Movies" estreia a produção original, baseada em fatos reais, "O Assassino Happy Face" . É a história bizarra de Keith Jesperson (David Arquette), um caminhoneiro que de 1990 a 1995 atravessou os Estados Unidos assassinando ao menos oito mulheres.



Um aspirante a policial que se tornou caminhoneiro depois de um casamento falido, Jesperson estrangulou sua primeira vítima após uma discussão e no dia seguinte já estava de volta à estrada. Aborrecido depois de uma mulher confessar falsamente que ela e seu namorado eram responsáveis por um de seus assassinatos, o caminhoneiro começa a insultar as autoridades enviando uma série de cartas perturbadoras para editores de jornais, até mesmo rabiscando confissões nas paredes dos postos de descanso e abastecimento das rodovias, admitindo o quanto aprecia matar suas vítimas.



Como pistas de seus crimes, ele provoca as autoridades deixando cartas perturbadoras e confissões mórbidas rabiscadas, assinadas com o desenho de uma cara feliz. Assim, ganha o apelido notório de Assassino Happy Face e deixa para sempre sua marca de medo e terror. Será que o FBI conseguirá pôr fim em seu rastro de morte?



"O Assassino Happy Face" estreia dia 03 de maio , às 22h no Lifetime .





