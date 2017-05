Você está: Notícias

Até o Último Homem

Netflix estreia drama de guerra dirigido por Mel Gibson

Andrew Garfield, Vince Vaughn e Teresa Palmer estrelam o drama de guerra dirigido por Mel Gibson, "Até o Último Homem" que estreia na Netflix nesta terça (02).



O longa se passa durante a Segunda Guerra Mundial, quando o médico do exército Desmond T. Doss (Abdrew Garfield) se recusa a pegar em uma arma e matar pessoas, porém, durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva mais de 75 homens, sendo condecorado. O que faz de Doss o primeiro Opositor Consciente da história norte-americana a receber a Medalha de Honra do Congresso.



"Até o Último Homem" estreia dia 02 de maio na Netflix





