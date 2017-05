Você está: Notícias

Nova temporada de "Os Goldbergs" estreia no Comedy Central

Nesta quarta (03), prepare-se para voltar à década de 80, porque " Os Goldbergs" voltam ao Comedy Central em sua quarta temporada. A produção acompanha a história da divertida, engraçada, adorável e um pouco disfuncional família Goldberg que vive nos subúrbios durante os anos 80.



Juntos, eles formam uma família como qualquer outra, só que mais barulhenta. Beverly, a matriarca da família, louca por compras, superprotetora e autoritária. Ela governa sua casa sem limites e com o pulso firme. O pai Murray é rude e mal-humorado, tem que aprender a não gritar com sua família, principalmente depois de ter sofrido recentemente um problema de saúde. Erica é a filha rebelde de 17 anos e Barry, o filho de 16 anos, é extremamente sensível e emotivo. Para completar a família, ainda temos o avô "Pops", o homem viril do clã, um Don Juan sem-vergonha. Para Adam, o filho mais novo de 11 anos, estes são anos maravilhosos e ele os enfrenta sempre com um sorriso e com uma câmera de vídeo na mão, documentando tudo o que vive com sua família.



A nova temporada volta com um episódio que irá homenagear o cinema popular daquela época: "The Breakfast Club" (O Clube dos Cinco). A 4ª temporada de " Os Goldbergs" estreia dia 03 de maio , às 20h no Comedy Central





