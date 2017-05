Você está: Notícias

Globo Play traz especial sobre as protagonistas da nova temporada de "Malhação"

A uma semana da estreia da nova temporada de "‘Malhação" na TV, a Globo exibe episódios apresentando as cinco protagonistas de "Viva a Diferença" exclusivamente em seus canais digitais Globo Play e GShow .



A partir desta segunda-feira (1º), um episódio por dia trará um pouco sobre a vida das personagens Lica (Manoela Aliperti), Ellen (Heslaine Vieira), Benê (Daphne Bozaski), Tina (Ana Hikari) e Keyla (Gabriela Medvedovski) antes de o destino promover o encontro entre elas no metrô de São Paulo.



O primeiro episódio é sobre Lica. A história mostra ela e sua melhor amiga Clara (Isabella Scherer) comemorando o aniversário juntas, a relação com seus respectivos namorados e revela como a amizade entre as famílias delas vem de longa data. Na terça-feira, é a vez de Ellen, seu interesse pela informática e a incursão da personagem pelo universo hacker. Ellen também relembra o relacionamento com o pai e como ele foi uma referência para ela.



No dia seguinte, 03, o episódio retrata um aniversário de Benê. Tímida e com dificuldade de se relacionar com as pessoas, Benê convida alguns colegas de turma para uma festinha em casa, mas a reação deles não é tão amistosa assim. Na quinta, a trama de Tina ganha as telas: um jantar tradicional da família acaba ganhando ares de mangá aos olhos da menina. A história de Keyla encerra a apresentação, na sexta-feira, dia 05. O público acompanha a descoberta da gravidez inesperada e o momento em que ela conta a novidade ao pai, Roney (Lúcio Mauro Filho).



"‘Malhação: Viva a Diferença" estreia no dia 08 de maio na Globo .





