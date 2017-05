Você está: Notícias

Greg News

Gregório Duvivier ganha programa semanal na HBO

robertoscalon - Hoje, 00:48







Nesta sexta-feira (05), "Greg News com Gregório Duvivier" estreia na HBO . Com olhar crítico e bem-humorado, o apresentador Gregório Duvivier comentará os destaques da semana dos noticiários nacionais e internacionais. Um formato novo e original da HBO para o Brasil, no estilo do aclamado John Oliver.



O programa, semanal, não é um 'talk-show' de entrevistas e tem como uma das principais características a flexibilidade em seu formato para abordar diferentes temas. A atração terá opinião e humor político terá um toque único de sátira e ironia de seu apresentador e vai comentar os acontecimentos que se destacaram ao longo da semana. Será um espaço sem censura para os comentários críticos, afiados e bem-humorados do apresentador. Diante de uma plateia, ele também receberá convidados especiais periodicamente para entrevistas e discussões.



Ao todo, o programa terá 20 episódios de meia hora, que serão exibidos sempre às sextas-feiras, às 22h. "Greg News com Gregório Duvivier" estreia no dia 05 de maio, às 22h e logo após a exibição, o programa estará disponível também na plataforma de streaming do canal, a HBO GO , e um trecho, do principal segmento será publicado no YouTube no dia seguinte.





