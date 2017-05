Você está: Notícias

Silvio Santos alcança liderança nesse domingo

Nesse domingo, 30 de abril, Silvio Santos alcançou a liderança no Rio de Janeiro. Na disputa com o filme, das 23h23 à 0h, Silvio Santos marcou 16 pontos contra 15 da segunda colocada. Na média geral, das 19h51 à 0h, a emissora carioca conquistou a vice-liderança isolada com 13 pontos, contra 7 da terceira colocada e 23 da primeira. O share foi de 21% e o pico de 18 pontos.



Já em São Paulo , o programa garantiu a vice-liderança com 9 pontos. O share foi de 13% e o pico de 10 pontos. Neste programa, Silvio Santos apresentou a final do quadro Levanta-te e recebeu a turma do “Jogo dos Pontinhos” com a participação especial de Maisa Silva.



Média Mensal Abril



No mês de abril, o Programa Silvio Santos levou a melhor e obteve a vice-liderança em São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o apresentador conquistou a vice-liderança isolada com 12 pontos, contra 7 da terceira colocada e 23 da primeira. Já em São Paulo, o programa conquistou a vice com 8,7 pontos, contra 8,5 da terceira colocada e 21,3 da primeira.





